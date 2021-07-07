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Новини | Суспільство

У Києві завершилася спецоперація: поліція зловила зловмисника, який поранив поліцейського і цивільного

Чоловік підпалив квартиру, де зачився. ДСНС ліквідовують пожежу

Поліція завершила спецоперацію із затримання чоловіка, який поранив поліцейського та цивільного, повідомила пресслужба Нацполіції Києва.

«За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник помешкання здійснив постріл із мисливської рушниці у напрямку поліцейських», – повідомили у Нацполіції.

Як наслідок, правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після стрілянини зловмисник зачинився в зазначеній квартирі.

Телеграм-канал МВС України додає, що під час перемовин зловмисник підпалив квартиру, де він зачинився. Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу та евакуюють мешканців житлового будинку.

Потерпілим надають першу медичну допомогу. На місці події працюють спецпризначенці, інформує поліція Києва.

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