Поліція розслідує танці і феєрверки на території меморіалу Героїв Небесної сотні у Львові

У Львові поліція відкрила справу за фактом осквернення меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Як повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції, йдеться про святкування групою дівчат 18-річчя однієї з них.

«4 липня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Львівської області виявили повідомлення, проілюстроване фотографіями і відео, на яких кілька дівчат, під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги, жительки Львова, запалювали феєрверки і танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за цим фактом відкрите кримінальне провадження, кваліфікація – осквернення пам’ятника.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі від трьох до п’яти років або позбавлення волі на такий же термін.

Триває досудове розслідування.