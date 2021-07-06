Вбивство Окуєвої: до суду скерували ще один обвинувальний акт щодо злочинного угруповання

Поліція Київської області завершила розслідування і скерувала до суду ще один обвинувальний акт щодо злочинного угруповання, яке обвинувачують у вбивстві учасниці АТО Аміни Окуєвої і директора ДП «Капарол», повідомиоа пресслужба обласної поліції.

«До складу організації входили семеро осіб, які упродовж 2013-2019 років вчиняли вбивства на території столиці та Київської області. Учасники угруповання діяли згідно заздалегідь розробленого плану. Метою діяльності злочинної організації було системне вчинення умисних вбивств на замовлення з корисливих мотивів», – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадують, що в лютому 2021 року слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо вказаного злочинного угруповання.

«Наразі зловмисникам інкримінують ще низку злочинів. Так, у березні 2013 року зібравши інформацію про спосіб життя директора одного з будівельних підприємств, зловмисники вистежили його на території Дарницького району міста Києва, де нанесли чисельні удари по голові битою, чим спричинили множинні переломи кісток черепу. Внаслідок цього чоловік помер на місці події», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у вересні 2019 року учасники банди отримали «замовлення» щодо створення одному з приватних підприємців таких умов, у яких він буде відчувати небезпеку для свого життя та членів його сім’ї.

«Матеріали обвинувачення скеровано до суду, членів угруповання обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 КК (вчинення кримінального злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство), ч. 4 ст. 189 КК (вимагання), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна)», – йдеться в повідомленні.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком авта.

У січні минулого року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017-го. За кілька місяців до цього на них напали в автомобілі. Окуєва тоді поранила нападника громадянина Росії Артура Денісултанова. За даними ЗМІ, у грудні 2019 року його передали підтримуваним Росією бойовикам на Донбасі в межах обміну.