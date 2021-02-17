Прокуратура направила в суд справу проти групи осіб, обвинувачених у вбивстві Окуєвої і ще низці замахів

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора й шістьох учасників злочинної організації, які, за даними слідства, протягом 2016-2019 років скоювали замовні вбивства, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора 17 лютого.

«Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ «Капарол», директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців. Окрім того, вони спільно з громадянином Росії, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка», – йдеться в повідомленні.

Замовники цих вбивств і замахів наразі перебувають у розшуку, додали в прокуратурі.

Фігурантів справи обвинувачують за статтями: створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами.

У разі доведення провини, їм загрожує довічне ув’язнення.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком авта.

У січні минулого року поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017-го. За кілька місяців до цього на них напали в автомобілі. Окуєва тоді поранила нападника громадянина Росії Артура Денісултанова. За даними ЗМІ, у грудні 2019 року його передали підтримуваним Росією бойовикам на Донбасі в межах обміну.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.