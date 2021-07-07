Група компаній із Дніпра незаконно постачала військові товари до Росії – СБУ

Служба безпеки України звітує про викриття групи компаній, яка нібито постачала товари військового призначення до Росії. Про це відомство заявило 7 липня.

«Декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони Російської Федерації і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором. За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ», – стверджують у службі.

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За її даними, керівництво однієї з компаній свідомо не зазначало в експортній документації, що окремі види продукції належать до товарів військового призначення та підлягають експортному контролю.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили 1 200 одиниць товарів ймовірно військового призначення, документи для експорту (в тому числі до Росії), обладнання та комп’ютерну техніку.

«Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні», – додають у Службі безпеки.

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Слідчі дії тривають, назви компаній, які фігурують у справі, наразі не розголошуються.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)».

Кваліфікація передбачає позбавлення волі на строк від шести до восьми років із забороною на певні посади та види діяльності на строк до трьох років і конфіскацією майна.