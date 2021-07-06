ТСК спитає СБУ, чи мала місце спецоперація щодо «вагнерівців»

Тимчасова слідча комісія за результатами засідання 6 липня ухвалила рішення звернутися до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація щодо «вагнерівців». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Низка присутніх на засіданні ТСК нардепів зазначали, що президент в інтерв’ю на телеканалі «1+1» підтвердив факт спецоперації. Проте голова комісії Мар’яна Безугла не взяла це до уваги та наполягла на запиті до СБУ. За її словами, такий підхід гарантує об’єктивність розслідування.

ТСК також вирішила заслухати Петра Порошенка на наступному засіданні комісії, яке запланували на 16 липня на 14:00.

Раніше в ефірі «ТСН» президент України Володимир Зеленський заявив, що операція із затримання найманців не була «нашою операцією».

«Я точно розумію , що ця ситуація, ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання – це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель із тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні», – додав він, не уточнивши, в чому полягав виявив такої суб’єктності. Крім того, Зеленський не уточнив, які інші країни має на увазі.

Він також наголосив, що довіряє голові свого офісу Андрієві Єрмаку, відповідаючи на питання ведучої щодо причетності керівника Офісу президента до можливого витоку інформації у справі «вагнерівців».

«Я довіряю цій людині. Служба безпеки надавала мені і надає інформацію про все моє оточення і всіх моїх людей», – сказав Зеленський.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».