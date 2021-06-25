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«Зеленський визнав брехню». Юрій Бутусов прокоментував нові подробиці справи «вагнерівців» (відео)

«Зеленський визнав брехню». Юрій Бутусов прокоментував нові подробиці справи «вагнерівців» (відео)
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«Зеленський визнав брехню». Юрій Бутусов прокоментував нові подробиці справи «вагнерівців» (відео)

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Журналіст Юрій Бутусов в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував нові обставини у справі так званих «вагнерівців». Раніше президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю телеканалу «1+1». Президент визнав, що операція із ймовірним захопленням в Україні «вагнерівців» дійсно планувалася. Як стверджує Зеленський, ідея цієї операції не належала Україні. Президент порівняв плани захопити членів приватної військової компанії «Вагнера» із затриманням опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Зеленський позитивно оцінив, що операція не відбулася, зазначивши: «Слава Богу, що ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із ПВК «Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії. Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня 2020 року у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації. Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Приватна військова компанія «Вагнера» – російська військова структура, що комплектується найманцями. «Вагнерівці» були помічені у військових конфліктах на Донбасі, в Сирії, країнах Африки.

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