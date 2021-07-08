«Київавтодор» закуповував спецтехніку за завищеною ціною, чим завдав бюджету збитків на понад 20 мільйонів гривень – СБУ

Служба безпеки України задокументувала масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» під час придбання спецтехніки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, лише одна із закупівель цього підприємства за значно завищеними цінами завдала столичному бюджету збитки на понад 20 мільйонів гривень.

«Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року «Київавтодор» провела закупівлю всесезонних машин для літнього та зимового утримання доріг. За результатами проведених тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою. Предмет договору – поставка 24 дорожніх комбінованих машин на загальну суму 141 мільйон гривень», – інформує СБУ.

У межах відкритого кримінального провадження за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України СБУ разом із ДБР під процесуальним представництвом ОГП провели низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА та «Київавтодорі», в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Під час обшуків силовики вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин привласнення бюджетних коштів, повідомляє СБУ.

Пресслужба КМДА першою повідомила про обшуки вранці 8 липня. Як стверджують департамент і підприємство, на які посилається КМДА, вони надали всі необхідні для розслідування документи.

За повідомлення КМДА, йдеться про закупівлю машин для внесення рідких хлоридів. В столичній адміністрації запевнили, що «закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель» і є прозорими.