Суд заарештував Павловського у справі про неякісну техніку для ЗСУ із заставою 475 мільйонів

Печерський районний суд Києва взяв ексзаступника міністра оборони під варту у справі про постачання неякісної військової техніки Збройним силам України, повідомляє Державне бюро розслідувань.

«12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику Міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

Експосадовця підозрюють у пособництві перевищенню військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Читайте також: Печерський суд арештував третього підозрюваного у справі «Кузні на Рибальському»

Як раніше повідомляла партія «Європейська солідарність», йдеться про заступника міністра оборони в 2015-2019 роках генерала Ігоря Павловського. У опозиційній партії справу ДБР вважають «черговою атакою на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії».

Павловському та ще кільком експосадовцям Міноборони повідомили про підозру 2 липня.

Йдеться про справу щодо ймовірного постачання Збройним силам України бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам. У ДБР оцінюють збитки державі на суму в понад 475 мільйонів гривень.