Директора «Кузні на Рибальському» заарештували із заставою в 443 мільйона гривень – ДБР

Печерський суд обрав запобіжний захід голові правління заводу «Кузня на Рибальському» у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань 7 липня.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих. Суму застави визначили у понад 443 мільйона гривень.

Ім’я заарештованого в повідомленні ДБР не назване, але наразі головою правління «Кузні на Рибальському» є Валерій Шандра.

У ДБР нагадали, що 5 липня суд обрав схожу суму застави іншому фігуранту справи – одному з колишніх директорів Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

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Згодом у партії «Європейська солідарність» назвали ім’я одного з фігурантів справи, заступника міністра оборони з 2015 по 2019 рік – це генерал Ігор Павловський.

Йдеться про справу щодо ймовірного постачання Збройним силам України бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам. У ДБР оцінюють збитки державі на суму в понад 475 мільйонів гривень. Фігурантам повідомили про підозру 2 липня.