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ДБР повідомило про підозру експовідовцям Міноборони та заводу «Кухня на Рибальському»

«Завод «Кузня на Рибальському» наразі не коментував заяву про підозру його керівникові

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському» Про це пресслужба ДБР повідомила 2 липня із посиланням на начальника слідчого відділу Олега Гриняка повідомив 2 липня.

«Голова правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» підбурив заступника Міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець Міністерства дав вказівку підлеглим йому керівникам одного із департаментів МОУ на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме з вказаним ПрАТ», – стверджують у бюро.

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При цьому слідчі, згідно з повідомленням, в ході слідства встановили, що заступник Міністра оборони та голова одного з департаментів також «допустили закупівлю для потреб Збройних сил України санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», які не відповідають встановленим вимогам».

Суму завданих збитків у ДБР оцінюють у понад 475 мільйонів гривень.

Відтак слідчі ДБР повідомили про підозру:

  • заступнику Міністра оборони України у 2015—2019 роках
  • директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у 2015—2017 роках
  • директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони у 2018—2019 роках

Їх підозрюють у пособництві перевищенню військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 4261 Кримінального кодексу).

«Також повідомлено про підозру колишньому голові правління ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», дії якого кваліфіковано за частиною 2 статті 192, частиною 4 статті 27 (підбурювач) частиною 4 статті 4261 КК України», – йдеться в повідомленні.

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У ДБР додають, що досудове розслідування триває. Імена підозрюваних бюро не розголошує.

Завод «Кузня на Рибальському» наразі не коментував цю заяву.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 2 липня, що передала до суду справу щодо колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського за підозрою в зловживанні з оборонним замовленням.

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