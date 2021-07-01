Ще 4 беркутівців судитимуть за розгін протестувальників під час Євромайдану – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно чотирьох колишніх бійців столичного підрозділу міліції особливого призначення «Беркут», які «вчинили ряд протиправних дій» щодо учасників акції протесту 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві.

«Їм інкримінується перевищення влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу та за попередньою змовою з керівництвом та іншими працівниками міліції, перешкоджання проведенню зборів та мітингів, застосування фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту, незаконне їх затримання та фальсифікація документів – рапортів про начебто вчинення ними адміністративних правопорушень», – повідомили в ОГП.

За даними відомства, досудовим розслідуванням займалися слідчі ДБР.

1 червня стало відомо, що суд виніс перший вирок беркутівцям за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Двох ексспівробітників «Беркуту» засудили до трьох років ув’язнення.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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