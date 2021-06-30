ДБР передала в суд справу полковника ЗСУ щодо крадіжки пального, призначеного для зони ООС

У Державному бюро розслідувань заявили про завершення розслідування щодо полковника Збройних сил України, якого звинувачують в участі в організованій злочинній групі, яка заволоділа пальним для операції Об’єднаних сил на мільйони гривень.

За повідомленням ДБР від 29 червня, службовець Центрального управління забезпечення пально-мастильними матеріалами Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України «систематично виділяв» надлишкове пальне одній із військових частин Повітряних сил ЗСУ.

«У такий спосіб 60 тонн пального, яке призначалося для зони ООС, потрапило до військової частини на Київщині. Там його збували автозаправним станціям. Через це державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн гривень», – заявили в бюро.

У квітні 2021 року полковнику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Його обвинувачують у заволодінні військовим майном, вчиненим повторно, у складі організованої злочинної групи, в умовах особливого періоду, крім воєнного стану. У разі доведення вини військовому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними ДБР, на даний час одного з фігурантів справи випустили під заставу у понад мільйон гривень, а інших чотирьох – відпустили під особисті зобов’язання.

Загалом у справі фігурує шестеро осіб, обвинувальні акти щодо яких направлені до суду.