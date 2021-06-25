У НАБУ розповіли, які найбільші суми хабарів пропонували працівникам органу

У Національному антикорупційному бюро у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили про випадки пропозицій неправомірної вигоди працівникам органу упродовж 2019-2021 років. Так, в НАБУ заявили, що упродовж поточного року злочинів за фактом надання неправомірної вигоди працівникам НАБУ не реєстрували.

В органі розповіли, що у червні 2020 року керівництву антикорупційних органів намагалися передати неправомірну вигоду у розмірі п’ять мільйонів доларів.

В бюро також зазначили, що у 2019 році директор одного з підприємств Харківської області запропонував 100 тисяч доларів детективу НАБУ за вирішення питання про закриття кримінального провадження.

Ці провадження вже передали до суду, додали в НАБУ.

Раніше у Державному бюро розслідувань також розповіли про хабарі і спроби їх вручити співробітникам відомства за минулий і поточний рік. У відомстві на запит Радіо Свобода озвучили найбільш резонансні випадки, коли працівники бюро фігурували у спробах дати або попросити неправомірну вигоду.