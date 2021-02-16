Суддю з Закарпатської області засудили до 6 років ув’язнення через хабар

У вівторок, 16 лютого, суддю Рахівського районного суду Закарпатської області було визнано винним у вчиненні корупційних злочинів. Вищий антикорупційний суд засудив його до 6 років позбавлення волі, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Так, зібраними в ході досудового слідства доказами, прокурорами САП та детективами НАБУ доведено причетність вказаного судді до отримання у вересні 2018 року 400 доларів США та у березні 2019 року 10 тисяч гривень неправомірної вигоди», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за ці суми суддя погодився посприяти у позивному вирішенні в адміністративній справі, яку розглядав інший суддя цього ж суду, а також розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу

У прокуратурі наголосили, що суддя отримував хабарі у службовому кабінеті.

«Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП – суддю визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого йому службового становища, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 368 КК України», – йдеться у повідомленні САП.

Вироком суддю не тільки засуджено до позбавлення волі, але й заборонено обіймати посади судді на 3 роки. Йдеться також про конфіскацію усього майна засудженого.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.