За хабар у пів мільйона гривень на майже 10 років засуджено експосадовця Держгеокадастру – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили, що до дев’яти з половиною років ув’язнення засуджено експосадовця Держгеокадастру Луганщини за отримання хабаря у 500 тисяч гривень.

«Суд визнав винним колишнього виконувача обов’язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна... Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не вказали, про кого з експосадовців йдеться, інформації про те, чи визнав він свою провину, і чи оскаржуватиме рішення також наразі немає.

В ОГП кажуть, що, за даними слідства, у червні 2017 року ця службова особа отримала неправомірну вигоду за видачу наказів на розробку проектно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 гектарів.