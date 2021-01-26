НАБУ завершило розслідування справи про хабар голові Чернівецької облради

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування справи колишнього голови Чернівецької обласної ради, якому інкримінують отримання 180 тисяч доларів неправомірної вигоди.

25 січня експосадовцю та підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

За даними слідства, колишній голова Чернівецької обласної ради у час роботи на посаді в липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

НАБУ заявляє, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у 180 тисяч доларів.

У лютому 2020 року голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну вручили повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. У коментарі «Суспільному» посадовець називав звинувачення «повним абсурдом».