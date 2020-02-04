Голові Чернівецької облради повідомили про підозру у справі про хабар – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили, що 4 лютого голові Чернівецької обласної ради вручили повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

«За даними слідства, у липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів – 180 тисяч доларів США. На сьогодні за процесуального керівництва прокурорів САП зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаному посадовцю про підозру», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що також підозру у наданні неправомірної вигоди оголосили приватному підприємцю.

Головою Чернівецької облради є Іван Мунтян.