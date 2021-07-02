Підозра ДБР є переслідуванням бойового генерала – «ЄС»

Повідомлення Державного бюро розслідувань про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському» є «черговою атакою на бойових генералів, учасників війни проти російської агресії», вважають у політичній партії «Європейська солідарність».

«Завдання дуже просте – організувати тиск на українських воїнів, на українську оборонну промисловість. Вони ж не говорять, що катери, про які сьогодні йшла мова, бойові катери коштували більш ніж у 2,5 рази дешевше будь-якого іноземного аналогу. Я нагадаю – може хтось забув, що у 2014 році діяло ембарго на поставки військової продукції в Україну. Нам цього не продавали», – зазначив співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов.

«Вони не хочуть вам говорити, що це єдине підприємство, яке такі катери для української армії і флоту могло створити і створило. І сьогодні вони хочуть знищити єдине підприємство в Україні, яке може робити десантно-штурмові катери. Оце є справжня мета», – наголошує Герасимов.

У «Європейській солідарності» назвали прізвище колишнього заступника міністра оборони, якому оголошено про підозру, – це генерал Ігор Павловський.

Раніше 2 липня в ДБР вказали, що слідчі цієї правоохоронної структури повідомили про підозру колишнім посадовим особам Міністерства оборони України та приватного акціонерного товариства «Кузня на Рибальському».

При цьому слідчі, згідно з повідомленням, в ході слідства встановили, що заступник Міністра оборони та голова одного з департаментів також «допустили закупівлю для потреб Збройних сил України санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Богдан Моторс», які не відповідають встановленим вимогам».

Суму завданих збитків у ДБР оцінюють у понад 475 мільйонів гривень.