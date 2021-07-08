Печерський суд арештував третього підозрюваного у справі «Кузні на Рибальському»

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі «Кузні на Рибальському».

Як повідомили у ДБР, суд повністю задовольнив клопотання слідчих, обравши одному з колишніх начальників Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень.

Ім’я заарештованого у бюро не назвали.

У ДБР нагадали, що ще двох фігурантів справи відправили під арешт 5 та 7 липня.

Йдеться про справу щодо ймовірного постачання Збройним силам України бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам. У ДБР оцінюють збитки державі на суму в понад 475 мільйонів гривень. Фігурантам повідомили про підозру 2 липня.