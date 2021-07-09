Суд не став обмежувати суддям ОАСК час на ознайомлення з матеріалами справи про захоплення влади

Вищий антикорупційний суд відмовився обмежувати підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва та їхніх адвокатів у термінах ознайомлення за матеріалами справи. Інформацію про це у пресслужбі ВАКС підтвердили на запит Радіо Свобода.

Таким чином у ВАКС відхилили клопотання Національного антикорупційного бюро, яке просило обмежити строк ознайомлення з матеріалами про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК. Раніше про це повідомили в організації «Центр протидії корупції».

Повний текст ухвали з мотивами суддя оприлюднить 14 липня.

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За даними організації, деякі фігуранти ще не почали ознайомлюватися з матеріалами справи, яких налічується 220 томів і 4 терабайти цифрової інформації.

НАБУ повідомило про відкриття матеріалів справи про «спробу захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участь у злочинній організації і зловживанні впливом» для ознайомлення фігурантами в березні 2021 року.

17 липня 2020-го стало відомо про обшуки в Окружному адміністративному суді Києва, після чого детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику і ще п’ятьом суддям. Повідомлялося, що повідомлення про підозру отримав і голова Державної судової адміністрації.

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За повідомленням НАБУ, всього у справі фігурують 12 людей, які, за даними слідства, «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляв, що іноземні агенти на замовлення інших держав намагаються захопити судову владу в Україні, щоб позбавити країну суверенітету.

Також Вовк наголосив, що детективи не вручали йому підозру.