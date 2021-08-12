Поліція Донеччини заочно повідомила про підозру 15 бойовикам «ДНР»

Поліція Донецької області заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та учасникам незаконного збройного угруповання «ДНР», йдеться в повідомленні 12 серпня.

За висновками слідства, підозрювані «обіймали керівні посади у незаконному збройному формуванні та брали безпосередню участь у бойових діях проти Збройних Сил України».

«У ході досудового розслідування встановлено, що з листопада 2014 року 15 представників незаконних збройних формувань сьомої бригади Армійського корпусу так званої «ДНР» обіймали керівні посади у вказаному підрозділі. Військовослужбовці терористичної організації брали участь у збройному конфлікті проти сил АТО та ООС на Дебальцевському напрямку», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, двоє з підозрюваних є громадянами Росії. Всім згаданим у повідомленні особам (їхні імена не розголошуються) повідомили про підозру за участь у незаконних збройних формуваннях.

Ця стаття в разі обвинувального вироку передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.