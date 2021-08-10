Колишній ватажок «ДНР» спростовує, що його бив очільник Калмикії. Що відбувається? Як він туди потрапив?

9 серпня 2021 року соцмережами розійшлося повідомлення про те, що колишнього ватажка підконтрольного Росії угруповання «ДНР», а тепер голову міськадміністрації російської Елісти Дмитра Трапезникова побили. Яскравості цьому повідомленню додавало те, що побив його начебто голова республіки Калмикія Бату Хасіков, який – ще й чемпіон світу з кікбоксингу. Наступного дня сам Трапезников спростував інформацію про побиття. Радіо Донбас.Реалії нагадує, як так сталося, що колишній ватажок бойовиків раптом очолив столицю Калмикії – регіону в складі Росії.

Повідомлення про побиття Трапезникова активно розійшлося в українському та російському сегменті соцмереж. Цей факт прикметний тим, що про самого Трапезникова вже давно на широкий загал нічого не чути. І раптом – доволі курйозний привід про нього згадати.

Наступного дня Трапезников записав відеозвернення, в якому спростовує факт конфлікту та побиття та називає його фейком. До того ж, він звернувся до російських правоохоронних органів з вимогою розслідувати факт розповсюдження дезінформації.

Як він туди потрапив?

Головою міської адміністрації Елісти Трапезников був призначений у вересні 2019 року. Ще роком раніше, після загибелі ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, Трапезников на нетривалий час стає виконуювачем обов’язки голови «ДНР». Хоча до цього його кандидатура на роль заступника Захарченка активно не обговорювалася. Скоріше, мова йшла про Олександра Тимофеєва з позивним «Ташкент», що займав лідируючі ролі та посади в окупаційній адміністрації.

Невдовзі Трапезников зникає з інформаційного поля, а згодом несподівано з’являється на своїй новій посаді в Елісті.

В керівництві угруповання «ДНР» при Олександрі Захарченкові Трапезников відігравав не останню роль. Командир незаконного збройного формування «Восток» Олександр Ходаковський ще в 2017 році писав, що Трапезников підготував план із його (Ходаковського) дискредитації як одного з можливих лідерів на чолі «ДНР». А самого Трапезникова Ходаковський називав сірим кардиналом «ДНР» і звинувачував у організації схем із власного збагачення у співпраці зі структурами, пов'язаними з олігархом Олександром Курченко, якого вважали куратором експорту з ОРДЛО.

Калмик з Петровсього району Донецька

І хоча призначення Трапезникова головою Елісти відбулося майже без обговорень, у самому місті воно наштовхнулося на протести.

Невдоволення людей викликало не тільки те, що на посаду в столицю Калмикії призначили не калмика за національністю, й взагалі чужу людину для міста. Занепокоєння у місцевих викликало і «днрівське» минуле Трапезникова. Невдоволення таким призначенням у місцевих соцмережах висловлюють дотепер.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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