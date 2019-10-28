Росія: 4 тисячі людей вимагали від екслідера угруповання «ДНР» покинути Калмикію

У російському місті Еліста знову відбулася акція протесту проти призначення мером колишнього лідера угруповання «ДНР» Дмитра Трапезнікова, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на «Комерсант».

За цими даними, акція, що відбулася у неділю, зібрала понад 4 тисячі учасників. Вони вимагали розпуску від місцевої ради як такої, що не виправдала довіру, а також ­– від Дмитра Трапезникова – покинути територію Калмикії, оскільки ексголова угруповання «ДНР», на їхню думку, дестабілізує там атмосферу.

Це не перша акція проти Трапезникова.

Зокрема, в акції 29 вересня взяли участь до півтисячі осіб. Пізніше місцевий суд оштрафував журналіста Бадму Бюрчієва за нібито організацію неузгодженої акції (у Росії треба узгоджувати акції, за винятком мономітингів, із місцевою владою), але той заперчує, що мітинг взагалі хтось організовував і наполягає, що люди самі скоординувались через соцмережі.

26 вересня міська рада Елісти затвердилана посаді виконувача обов’язків міського голови Дмитра Трапезникова, жителя Донецька, який починаючи з 2014 року обіймав різні керівні посади в адміністрації угруповання «ДНР». Минулого року після вбивства Олександра Захарченко,Трапезников протягом короткого часу виконував обов'язки глави угруповання «ДНР».

Його кандидатуру на посаду мера Елісти вніс на розгляд глава Калмикії Бату Хасіков, який, в свою чергу, був призначений на цю посаду президентом Росії Володимиром Путіним в березні 2019 року.