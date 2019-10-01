Росія: у Елісті скликали мітинг проти призначення мером чоловіка, причетного до угруповання «ДНР»

Кілька сотень жителів російського міста Еліста (столиці республіки Калмикія) 1 жовтня знову зібралися в центрі міста для мітингу з вимогою зняти з посади мера Дмитра Трапезникова. Торік, після вбивства ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, Трапезников певний час виконував обов’язки голови угруповання.

«Ми вимагали, щоб до 1 жовтня Трапезникова зняли з посади. Ми не були почуті. Так що сьогодні у нас молебень, після якого ми подаємо заявку на проведення санкціонованого мітингу», – заявив активіст Бадма Бюрчіев.

Трапезников 26 вересня був призначений депутатами міських зборів Елісти виконувачем обов’язків міського голови. Офіційно його кандидатуру на посаду мера вніс на розгляд глава Калмикії Бату Хасіков (він був призначений на цю посаду президентом Володимиром Путіним в березні 2019 року).

Після призначення чиновника 29 вересня в центрі Елісти пройшов мітинг з вимогою відставки Трапезникова.

Обурення жителів Елісти викликало не тільки призначення причетного до угруповання «ДНР» Дмитра Трапезникова в.о. голови адміністрації міста, а й тому, що він не має жодного відношення до Калмикії.