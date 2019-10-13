У Росії оштрафували учасника акції проти призначення мером Елісти екслідера угруповання «ДНР»

Суд міста Еліста на півдні Росії оштрафував на 20 тисяч рублів (близько 7,6 тисяч гривень) учасника акції проти призначення мером колишнього лідера угруповання «ДНР» Дмитра Трапезнікова, що відбувалась 29 вересня. Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, журналіста Бадму Бюрчієва визнали винним в організації неузгодженої акції (у Росії треба узгоджувати акції, за винятком мономітингів, із місцевою владою).

Той у відповідь заявив, що не був організатором, бо люди зібрались на демонстрацію спонтанно, самоорганізувавшись через соцмережі. Повідомлялось, що в акції взяли участь близько півтисячі осіб.

Відомо також, що поліція склала протоколи на ще двох активістів, але щодо них рішення суду ще немає.

26 вересня міська рада Елісти затвердилана посаді виконувача обов’язків міського голови Дмитра Трапезникова, жителя Донецька, який починаючи з 2014 року обіймав різні керівні посади в адміністрації угруповання «ДНР». Минулого року після вбивства Олександра Захарченко,Трапезников протягом короткого часу виконував обов'язки глави угруповання «ДНР».

Його кандидатуру на посаду мера Елісти вніс на розгляд глава Калмикії Бату Хасіков, який, в свою чергу, був призначений на цю посаду президентом Росії Володимиром Путіним в березні 2019 року.