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Какого мира хочет Донбасс? Есть ли повод для радости у главарей группировок «ЛДНР» после подписания «формулы Штайнмайера»? И почему президент Беларуси так упорно хочет участвовать в миротворческой миссии на Донбассе? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Мир, но не любой ценой

Президент Зеленский так и не понял: идти на встречу с Путиным, не объяснив украинскому обществу, как он сам представляет мир, о котором собирается договариваться, категорически неприемлемо и опасно. Это утверждает политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина в интервью «Газете по-украински».

Как утверждает эксперт, в обществе сформировалось относительно стабильное общественное мнение относительно конфликта. Люди хотят мира, но не любой ценой. Они видят будущее оккупированных территорий в составе Украины, но в основном – на довоенных условиях, без «особого статуса».

Как отмечает Золкина, везде, даже в прифронтовом Донбассе, население не воспринимает выборы на условиях России, полную амнистию, а также дальнейшее формирование правоохранительных органов в так называемых «ЛДНР» исключительно из местных жителей. Эти три «пути к миру» не воспринимаются нигде от Львова до Станицы Луганской. И если это не аргумент для президента, то Украину ждет настоящая общественная смута. Путину это будет только на руку, утверждает Мария Золкина.

Коммуникационный провал

Пока никто не видел текста нового законопроекта об особом статусе Донбасса, невозможно сказать, является ли подписание «формулы Штайнмайера» «перемогой» или «зрадой». При этом уже можно уверенно говорить о том, что это стало для власти коммуникационным провалом, что рискует перерасти в коммуникационную катастрофу, пишет еженедельник «Новое время».

Как отмечает автор статьи Иван Примаченко, сначала, на фоне активизации переговоров с Россией, команда Зеленского упорно отказывалась публично объяснить суть и цель этих переговоров. Потом люди неожиданно узнали о подписании формулы Штайнмайера из российских источников. Вместо того, чтобы объяснить свои действия и успокоить общество, президент решил промолчать, чем еще больше поднял градус напряжения.

Как утверждает Примаченко, хочется того «слугам» или нет, а с народом придется говорить. Украинский народ, выдержавший пять лет войны, должен быть уверен, например, что российские и местные преступники, которые убивали, пытали и грабили, будут сидеть в тюрьмах, а не в Верховной Раде.

Пчёлы против мёда?

Если судить по информационному срезу сепаратистских СМИ и пабликов в соцсетях, то панических настроений в ОРДЛО по поводу подписания «формулы Штайнмайера» не наблюдается. Напротив, из оккупации звучат максимально резкие заявления, как будто специально направленные на то, чтобы самих себя убедить в «грандиозной» победе. Об этом пишет сайт «Апостроф».

При этом, как отмечает интернет-издание, на фоне «грандиозной» победы проскакивают в ОРДЛО и определенные опасения. По мнению аналитика «Украинского института будущего» Игара Тышкевича, с одной стороны, в ОРДЛО обязаны показать, что какой-то успех есть. То есть продемонстрировать «перемогу» во внешнеполитическом поле. Но, с другой стороны, они понимают, что на сегодняшний день «перемоги» нет, потому что Украина оставила за собой возможность вести свою игру.

А донецкий журналист Денис Казанский подметил, что Пушилин и Пасечник в своем заявлении кричат, что это их победа. Но получается, что эти главари «республик» радуются ликвидации своих же «республик», ведь по Минским соглашениям никаких «ЛДНР» нет.

Политический предохранитель

Тезис о белорусских миротворцах на Донбассе очень выгоден для президента Беларуси Александра Лукашенко, и он будет регулярно его озвучивать, утверждает аналитик украинского института будущего Игар Тышкевич, пишет сайт «Главком».

По мнению аналитика, Лукашенко ищет внешнеполитические точки опоры на уровне международных организаций. Одно дело, если Россия начинает конфликт с Беларусью, другое дело, если конфликт начинается с государством, вовлеченном в миротворческой операции. Это совсем другой уровень дипломатической реакции.

Как утверждает эксперт, для официального Минска участие в урегулировании конфликта на Донбассе – это хороший политический предохранитель от возможной агрессии России на всех уровнях.

Исключение из правил

История с бывшим главой группировки «ДНР», а ныне главой российского города Элиста Дмитрием Трапезниковым — это чуть ли не единичное исключение из правил, пишет «Деловая столица».

Как отмечает еженедельник, обычно отставные боевики въезжают в Россию либо вперед ногами, либо прямиком в тюрьму, либо с постоянной угрозой оказаться и в гробу, и за решеткой.

Автор статьи также утверждает, что есть еще один вариант «уйти в отставку» – прикинуться городским сумасшедшим. Но это исключительно для избранных и узнаваемых медиаперсонажей, таких как тот же Гиркин-Стрелков, который, судя по всему, также ежедневно боится быть отравленным «чаем» где-нибудь в забегаловке.

В Украине же, как пишет издание, всегда есть возможность сдаться в рамках специальной программы украинских спецслужб «Тебя ждут дома». Сейчас эта программа является единственным шансом для бывших сепаратистов отделаться минимальными наказаниями за свою деятельность, но только в том случае, если они не оказались виновны в военных преступлениях.

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