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10 Жовтень 2019, Київ 07:28
Донбас.Реалії

«Недовольство очень сильное»: интервью с жителем Элисты, который протестует против экс-главаря «ДНР»

Митинг в Элисте против нового и.о. мэра Трапезникова

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Радио Донбасс.Реалии связалось с жителем Элисты, столицы республики Калмыкия, где уже две недели жители протестуют против назначения и.о. руководителя администрации города экс-главаря группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Программисту Альдару Антонову 35 лет, и он принимал участие во всех митингах против человека, который, судя по всему, участвовал в управлении группировкой «ДНР» с 2014-го года - вплоть до короткого руководства «республикой».

Альдар, что происходит?

– Народ в целом недоволен, даже сторонники нынешнего главы республики Бату Хасикова тоже недовольны этим назначением. Дело в том, что у Трапезникова не очень хорошая репутация. Потому что сейчас любой более-менее любопытный человек может погуглить и, в принципе, картина у него сложится об этом человеке.

Что в нем не устраивает? То, что он не калмык, или то, что он руководил «ДНР»?

Были статьи, что он прострелил своему соратнику ногу

– Не устраивает и то, что он был на высоком посту в «ДНР». Потому что, насколько я знаю, «ДНР» – это не признанная никем, ни одной страной мира республика, и там проходили боевые действия, и, судя по всему, там совершались преступления. То есть он если и не напрямую, то он к ним как-то косвенно причастен, к этим преступлениям. Доказательств, конечно, прямых нет, но если логически подумать, то очень большая вероятность, что это так.

То есть вас беспокоит его предположительное криминальное прошлое?

Такого я давно уже не припомню в Элисте


– Да. Плюс еще были статьи, что он прострелил своему соратнику ногу. Я считаю, что это уже недопустимо, чтобы такой человек занимал должность главы нашего города. То есть основная причина даже не в национальности, не в том, что он не относится никак к республике, а именно в этом.

А сколько в городе таких, как вы?

– Я так думаю, что очень много. Потому что было уже два протеста с момента назначения. Когда только новость появилась об этом, буквально на следующий же день был стихийный митинг, несогласованный причем. То есть люди были готовы выходить на несогласованные акции. Такого я давно уже не припомню, чтобы такое было. И на эти несогласованные акции собиралось более 500 человек. И, судя по моему кругу общения, и по интернету, недовольных очень много. Например, в инстаграме главы республики в комментариях там я буквально не видел ни одного человека, который был бы за.

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Плюс еще такая группа во ВКонтакте, называется «Доска позора» – самая такая посещаемая группа (в Элисте - ред.), и там тоже когда эту новость запостили, очень много было негативных отзывов от этом. То есть сторонников назначения Трапезникова, по моим таким наблюдениям, очень мало.

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Как насчет остальных элистинцев, что их не устраивает в Трапезникове?

Есть слухи, что его назначил сюда Сурков


– Многих действительно не устраивает то, что он никоим образом не относится к городу. То есть он никогда не был в городе, и в республике никогда не был. Некоторых не устраивает, что он не калмык. У каждого своя причина или набор причин. Есть еще один пункт, по которому он меня не устраивает: то что он связан с разнообразными финансовыми махинациями. То есть в статьях писалось, что он занимался фанатским движением клуба «Шахтер», и завышал реальное количество фанатов, а разницу брал себе. То есть, и такие есть сведения о нем.

Насколько для жителя Элисты важно, чтобы мэром был калмык?

– В целом я думаю, важно, чтобы мэром был именно элистинец.

– ​ С чем вы связываете то, что именно его Бату Хасиков предложил на пост мэра?

– Сложно сказать. Там же в «ДНР» после убийства Захарченко начался какой-то передел власти или что-то в этом роде, и его оттуда либо эвакуировали, либо он там был нежелательная персона. И нашли ему место у нас, скажем так. Тоже есть слухи, что его назначил сюда Сурков. Он, кстати, поздравил его с назначением на этот пост. Что он этим хотел сказать? Видимо, что есть поддержка у него из Москвы. Просто так же Сурков не будет поздравлять какого-то мэра из какого-то региона?

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Люди не могут провести честные и нормальные выборы


Я лично не вижу никаких причин. Кстати, еще был факт, что Бату Хасиков ездил в «ДНР». Он же спортсмен, чемпион в нескольких категориях по кикбоксингу. И он там устраивал тренировки, насколько я знаю. Я видел видео, где он в «ДНР» и устраивал тренировки. Возможно, они там и познакомились, тем более он сам утверждал, что они с Трапезниковым именно там познакомились. Еще и такой вариант возможен, что они познакомились, начали общаться там, и Бату Сергеевич его пригласил сюда.

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Альдар, Калмыкия по социально-экономическому положению находится на 79-80 месте из всех 85 регионов РФ (включая аннексированный Крым), то есть достаточно бедная республика. С чем это связано?

– Я считаю что это связано с излишней централизацией власти в Москве, и власти, и финансовых ресурсов. Потому что, например, такие налоги, как НДС, НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых. В Калмыкии есть природный газ, крупнейшие месторождения - Ики-Бурульское и Ермолинское - ред.), они все идут напрямую в Москву. И региону потом с этого потом уже возвращается какая-то часть, небольшая.

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Плюс политическая система. Бату Хасикова, ВРИО главы республики, назначил Путин. И точно так же до этого был глава Орлов (Алексей Орлов – ​ глава Калмыкии с 2010 по 2019-й годы, в марте добровольно досрочно ушел в отставку – ​ ред.). То есть, они были как бы назначены при поддержке Москвы в регион. И сейчас можно сказать, что сложилась такая вертикаль власти, когда люди не могут провести честные и нормальные выборы и выбрать того человека, который бы их устраивал. А вот эти ставленники Москвы – они отчитываются напрямую перед Москвой, а не перед жителями. И, наверняка, у них есть какие-то закулисные договоренности с теми, кто их назначил.

Вообще, у нас давно так не митинговали по-крупному. Многие считают, что это бесполезно, митинговать. В 2004-м году были очень крупные митинги против тогдашнего президента республики Кирсана Илюмжинова, и местная милиция не стала разгонять эти митинги. Но призвали ОМОН из соседних регионов и был жесткий разгон этих митингов. Один человек погиб, многих избили. И многие считают: ну хорошо, мы допустим, выйдем на митинги, если даже наши силовики не станут применять к нам силу, то привезут силовиков из другого региона и они уже точно применят силу. Многие после того опустили руки и считали, что ничего не поменять.

Активист в Калмыкии опровергает сообщения в анонимном телеграм-канале о том, что против протестующих в Элисте власть готовит репрессии накануне согласованного митинга против Трапезникова в Элисте 13 октября

Но вот именно после этого назначения Трапезникова снова народ начал выходить, и даже на несанкционированную акцию. То есть действительно недовольство очень сильное.

Как в Элисте относятся к событиям на Донбассе?

Они по всей России набирали наемников в «ДНР». И у нас тоже набирали


– Основная масса как-то и не следит, я думаю, за этим. Есть разные позиции. Моя позиция такая, что там не гражданская война, а это агрессия против Украины. Есть иные позиции, что вот дескать какая-то идет гражданская война, что народ Донбасса взбунтовался. Но тут играет роль пропаганда, потому что по телевизору денно и нощно крутили сюжеты про Украину, то есть именно про Донбасс, про «ДНР» и «ЛНР». Большая часть населения смотрит телевизор, и только небольшая часть черпает информацию из интернета и других источников.

По процентам вы бы как оценили - ваша позиция и «гражданская война»?

– Здесь эти вопросы вообще как-то не обсуждаются. Ты можешь с человеком общаться и думать, что хорошо его знаешь, но эти вопросы никак не затрагивать и не обсуждать. Просто наверное неинтересно это людям.

Но я знаю, что им нужны были солдаты. Они по всей России набирали наемников в «ДНР». И у нас тоже набирали. Я стараюсь объяснять, что это нехорошо идти наемником, зарабатывать деньги убийством людей и так далее.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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