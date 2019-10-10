Радио Донбасс.Реалии связалось с жителем Элисты, столицы республики Калмыкия, где уже две недели жители протестуют против назначения и.о. руководителя администрации города экс-главаря группировки «ДНР» Дмитрия Трапезникова. Программисту Альдару Антонову 35 лет, и он принимал участие во всех митингах против человека, который, судя по всему, участвовал в управлении группировкой «ДНР» с 2014-го года - вплоть до короткого руководства «республикой».

Альдар, что происходит?

– Народ в целом недоволен, даже сторонники нынешнего главы республики Бату Хасикова тоже недовольны этим назначением. Дело в том, что у Трапезникова не очень хорошая репутация. Потому что сейчас любой более-менее любопытный человек может погуглить и, в принципе, картина у него сложится об этом человеке.

Что в нем не устраивает? То, что он не калмык, или то, что он руководил «ДНР»?

Были статьи, что он прострелил своему соратнику ногу

– Не устраивает и то, что он был на высоком посту в «ДНР». Потому что, насколько я знаю, «ДНР» – это не признанная никем, ни одной страной мира республика, и там проходили боевые действия, и, судя по всему, там совершались преступления. То есть он если и не напрямую, то он к ним как-то косвенно причастен, к этим преступлениям. Доказательств, конечно, прямых нет, но если логически подумать, то очень большая вероятность, что это так.

То есть вас беспокоит его предположительное криминальное прошлое?

Такого я давно уже не припомню в Элисте



– Да. Плюс еще были статьи, что он прострелил своему соратнику ногу. Я считаю, что это уже недопустимо, чтобы такой человек занимал должность главы нашего города. То есть основная причина даже не в национальности, не в том, что он не относится никак к республике, а именно в этом.

А сколько в городе таких, как вы?

– Я так думаю, что очень много. Потому что было уже два протеста с момента назначения. Когда только новость появилась об этом, буквально на следующий же день был стихийный митинг, несогласованный причем. То есть люди были готовы выходить на несогласованные акции. Такого я давно уже не припомню, чтобы такое было. И на эти несогласованные акции собиралось более 500 человек. И, судя по моему кругу общения, и по интернету, недовольных очень много. Например, в инстаграме главы республики в комментариях там я буквально не видел ни одного человека, который был бы за.

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Плюс еще такая группа во ВКонтакте, называется «Доска позора» – самая такая посещаемая группа (в Элисте - ред.), и там тоже когда эту новость запостили, очень много было негативных отзывов от этом. То есть сторонников назначения Трапезникова, по моим таким наблюдениям, очень мало.

Как насчет остальных элистинцев, что их не устраивает в Трапезникове?

Есть слухи, что его назначил сюда Сурков



– Многих действительно не устраивает то, что он никоим образом не относится к городу. То есть он никогда не был в городе, и в республике никогда не был. Некоторых не устраивает, что он не калмык. У каждого своя причина или набор причин. Есть еще один пункт, по которому он меня не устраивает: то что он связан с разнообразными финансовыми махинациями. То есть в статьях писалось, что он занимался фанатским движением клуба «Шахтер», и завышал реальное количество фанатов, а разницу брал себе. То есть, и такие есть сведения о нем.

Насколько для жителя Элисты важно, чтобы мэром был калмык?

– В целом я думаю, важно, чтобы мэром был именно элистинец.

– ​ С чем вы связываете то, что именно его Бату Хасиков предложил на пост мэра?

– Сложно сказать. Там же в «ДНР» после убийства Захарченко начался какой-то передел власти или что-то в этом роде, и его оттуда либо эвакуировали, либо он там был нежелательная персона. И нашли ему место у нас, скажем так. Тоже есть слухи, что его назначил сюда Сурков. Он, кстати, поздравил его с назначением на этот пост. Что он этим хотел сказать? Видимо, что есть поддержка у него из Москвы. Просто так же Сурков не будет поздравлять какого-то мэра из какого-то региона?

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Люди не могут провести честные и нормальные выборы



Я лично не вижу никаких причин. Кстати, еще был факт, что Бату Хасиков ездил в «ДНР». Он же спортсмен, чемпион в нескольких категориях по кикбоксингу. И он там устраивал тренировки, насколько я знаю. Я видел видео, где он в «ДНР» и устраивал тренировки. Возможно, они там и познакомились, тем более он сам утверждал, что они с Трапезниковым именно там познакомились. Еще и такой вариант возможен, что они познакомились, начали общаться там, и Бату Сергеевич его пригласил сюда.

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Альдар, Калмыкия по социально-экономическому положению находится на 79-80 месте из всех 85 регионов РФ (включая аннексированный Крым), то есть достаточно бедная республика. С чем это связано?

– Я считаю что это связано с излишней централизацией власти в Москве, и власти, и финансовых ресурсов. Потому что, например, такие налоги, как НДС, НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых. В Калмыкии есть природный газ, крупнейшие месторождения - Ики-Бурульское и Ермолинское - ред.), они все идут напрямую в Москву. И региону потом с этого потом уже возвращается какая-то часть, небольшая.

Плюс политическая система. Бату Хасикова, ВРИО главы республики, назначил Путин. И точно так же до этого был глава Орлов (Алексей Орлов – ​ глава Калмыкии с 2010 по 2019-й годы, в марте добровольно досрочно ушел в отставку – ​ ред.). То есть, они были как бы назначены при поддержке Москвы в регион. И сейчас можно сказать, что сложилась такая вертикаль власти, когда люди не могут провести честные и нормальные выборы и выбрать того человека, который бы их устраивал. А вот эти ставленники Москвы – они отчитываются напрямую перед Москвой, а не перед жителями. И, наверняка, у них есть какие-то закулисные договоренности с теми, кто их назначил.

Вообще, у нас давно так не митинговали по-крупному. Многие считают, что это бесполезно, митинговать. В 2004-м году были очень крупные митинги против тогдашнего президента республики Кирсана Илюмжинова, и местная милиция не стала разгонять эти митинги. Но призвали ОМОН из соседних регионов и был жесткий разгон этих митингов. Один человек погиб, многих избили. И многие считают: ну хорошо, мы допустим, выйдем на митинги, если даже наши силовики не станут применять к нам силу, то привезут силовиков из другого региона и они уже точно применят силу. Многие после того опустили руки и считали, что ничего не поменять.

Активист в Калмыкии опровергает сообщения в анонимном телеграм-канале о том, что против протестующих в Элисте власть готовит репрессии накануне согласованного митинга против Трапезникова в Элисте 13 октября

Но вот именно после этого назначения Трапезникова снова народ начал выходить, и даже на несанкционированную акцию. То есть действительно недовольство очень сильное.

Как в Элисте относятся к событиям на Донбассе?

Они по всей России набирали наемников в «ДНР». И у нас тоже набирали



– Основная масса как-то и не следит, я думаю, за этим. Есть разные позиции. Моя позиция такая, что там не гражданская война, а это агрессия против Украины. Есть иные позиции, что вот дескать какая-то идет гражданская война, что народ Донбасса взбунтовался. Но тут играет роль пропаганда, потому что по телевизору денно и нощно крутили сюжеты про Украину, то есть именно про Донбасс, про «ДНР» и «ЛНР». Большая часть населения смотрит телевизор, и только небольшая часть черпает информацию из интернета и других источников.

По процентам вы бы как оценили - ваша позиция и «гражданская война»?

– Здесь эти вопросы вообще как-то не обсуждаются. Ты можешь с человеком общаться и думать, что хорошо его знаешь, но эти вопросы никак не затрагивать и не обсуждать. Просто наверное неинтересно это людям.

Но я знаю, что им нужны были солдаты. Они по всей России набирали наемников в «ДНР». И у нас тоже набирали. Я стараюсь объяснять, что это нехорошо идти наемником, зарабатывать деньги убийством людей и так далее.

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