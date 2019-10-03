Жителі Калмикії повстали проти «донецького кадра» Суркова на чолі їхньої столиці

Призначення колишнього тимчасового ватажка угруповання «ДНР» Дмитра Трапезнікова мером столиці російської республіки Калмикії викликало протести у цьому 100-тисячному місті Елісті на півдні Росії. Протягом вихідних відбувся мітинг з вимогою його відставки, а 1 жовтня жителі міста зібралися на «молебень про добробут Елісти». Чому вони проти призначення на посаду мера міста колишнього громадянина України і чим Трапезников займався на Донбасі до того, як опинився в Росії, з’ясовували кореспонденти Російської редакції Радіо Свобода.

Активісти, які виступають проти призначення одного з лідерів сепаратистів Донбасу на посаду мера міста (у Росії відсутні прямі вибори мера, натомість його обирають депутати міської ради – ред.), напередодні подали заявку на проведення санкціонованої акції і планують продовжити протести. «Ми вимагали, щоб до 1 жовтня Трапезникова зняли з посади. Ми не були почуті», – пояснює один із учасників мітингів Бадма Бюрічев.

26 вересня міські збори Елісти затвердили Дмитра Трапезникова як виконувача обов'язків міського голови. Відразу після призначення почалися масові виступи. Мітинг на площі Перемоги у минулі вихідні зібрав близько 500 осіб. Люди провели акцію без транспарантів і динаміків, на площі було встановлено стенд із гаслом «Це наше місто».

Поліція учасникам не перешкоджала. Правозахисник Валерій Бадмаєв, активіст З’їзду ойрат-калмицького народу, пояснює, чому люди не згодні з призначенням колишнього керівника угруповання «ДНР» виконувачем обов'яків мера:

У нас прекрасно всі знають, що таке «ДНР», хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями

– У нас прекрасно всі знають, що таке «ДНР», хто там чим керував і чим займався. Цих людей ми вважаємо злочинцями. Бату Хасиков (призначений губернатор Калмикії – ред.) бере це призначення на себе, каже: «Це мій знайомий, я його добре знаю. Я беру всю відповідальність на себе». Ми, звичайно, цьому не віримо, ми впевнені, що йому нав’язали Трапезникова з Кремля. Можливо, це справа Суркова або ще когось із адміністрації президента. Моя думка – що в «ДНР» наступає повний крах, звідти всі біжать, як пацюки, ось вони цих щурів і будуть тепер пристроювати у нас в Росії. Але в Калмикії у них цей номер не пройде! Звичайно, у нас не буде, як в Інгушетії, люди не будуть виходити на акції з ранку до ночі кожен день. Зараз на протести виходить політично підкована група тих, хто старший.

– Щось, крім акцій, ви вживаєте проти призначення Трапезникова?

– Ми склали заяву генеральному прокурору, прокурору республіки Калмикії, самому Бату Хасикову і новообраному голові Елістінських міських зборів Миколі Орзаєву. У заяві ми чітко вказуємо, які федеральні і республіканські закони порушені. Найголовніше – порушений статут міста Елісти.

Ви уявляєте рівень людей, які збираються керувати республікою: вони навіть не знають, що у нас існує поділ державної і муніципальної влади, що глава республіки не має права приходити в міські збори

Ви уявляєте рівень людей, які збираються керувати республікою: вони навіть не знають, що у нас існує поділ державної і муніципальної влади, що глава республіки не має права приходити в міські збори і представляти свого призначенця для голосування навіть на посаду виконувача обов’язків. Але Бату Хасиков це зробив, і це вже грубе порушення. Тому голосування за Трапезникова незаконне. Ми зараз готуємо звернення до міського суду, ми доб’ємося скасування постанови депутатів міських зборів. А молодь збирається проводити флешмоби, молодь збирається викривати в інтернеті і в газетах весь цей клан. Тому що Бату Хасиков прийшов, привіз варягів, набрав тут всю свою рідню. У нас місто маленьке, у нас республіка маленька, і у нас це все видно неозброєним оком. Вчорашні нікчемні люди, які ніким не були, сьогодні отримують посади тільки тому, що вони близькі родичі Бату Хасикова, – зазначає Валерій Бадмаєв.

Керівник Калмикії – колишній кікбоксер і депутат Ради Федерації, який підтримав введення військ

Бату Хасиков – колишній співробітник МВС, спортсмен-кікбоксер, представляв Калмикію в Раді Федерації з 2012 по 2014 рік, з березня цього року був виконувачем обов’язків губернатора Калмикії, але на посаду затверджений зовсім нещодавно – 21 вересня. Саме Хасиков виніс на голосування кандидатуру Трапезникова. Деякі ЗМІ стверджують, що за цим призначенням стояв радник Володимира Путіна Владислав Сурков, якого вважають координатором угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«Радий і пишаюся, що наші донецькі кадри затребувані», – написав Сурков в офіційному привітанні у зв’язку з призначенням Трапезникова.

Хто такий Дмитро Трапезников?

Офіційна біографія Дмитра Трапезникова наповнена білими плямами. Його нібито привезли в Донецьк батьки в однорічному віці з Краснодара, де він народився. При цьому невідомо, яку школу він закінчив і що точно робив протягом п’яти років з моменту закінчення Донецького державного університету управління в 2005 році до вступу на службу в Петровську районну раду Донецька. В офіційній біографії, опублікованій на сайті мерії Елісти, на це питання неможливо знайти відповідь. Тут перераховані численні посади, які Трапезников займав в угрупованні «ДНР»: від помічника «глави ДНР» Олександра Захарченка до «головнокомандувача».

Остання посада була пов’язана з його призначенням на посаду виконувача обов’язків «глави ДНР» і «голови уряду», яку він обіймав лише сім днів – із 31 серпня по 7 вересня 2018 року. Кореспондент Радіо Свобода в Донецьку відразу після призначення Трапезникова писав, що на початку 2000-х він був організатором футбольного фан-клубу «Шахтар» і пішов з цієї посади через підозри у привласненні коштів.

Навіть на цивільній «посаді» Трапезников на офіційних заходах з’являвся у військовій формі, як і його загиблий соратник Олександр Захарченко. Але, на відміну від нього, не воював на передовій і мінімальну військову підготовку отримав вже після закінчення активної фази бойових дій – у Донецьку в 2018 році, закінчивши так зване «Донецьке вище загальновійськове командне училище Збройних сил» (цей навчальний заклад в угрупуванні «ДНР» вважають наступником Донецького вищого військового училища інженерних військ і військ зв’язку України, розформованого в 1995 році; у цьому навчальному році набір нових абітурієнтів припинений – ред.). Викликає сумнів, що Трапезников міг пройти повний курс навчання. На сайті навчального закладу кажуть, що підготовка майбутніх військових фахівців триває 5 років, а засновано училище було 6 травня 2016 року. Трапезникову проте було присвоєно звання полковника.

Судячи з офіційної біографії, Дмитро Трапезников продовжував вчитися практично весь час, поки велися бойові дії на Донбасі. У 2017 році він нібито закінчив так звану «Донецьку академію управління і державної служби», а також, в той же рік, Кабардино-Балкарський державний університет імені Бербекова. При цьому не повідомляється, ні на якому факультеті він навчався, ні яке академічне звання отримав.

Ім’я цього тепер вже російського чиновника стало відоме після загибелі Олександра Захарченка. Він і «міністр податків і зборів» Олександр Тимофеєв були його найближчими соратниками. Тільки, на відміну від Тимофеєва, під час вибуху в кафе «Сєпар», що коштувало Захарченку життя, Трапезникова поруч не виявилося, а от Тимофеєв отримав контузію і поранення рук.

В угрупованні «ДНР» це визнали підозрілим, бо спланувати вбивство одного з головних лідерів угруповання було б неможливо, точно не знаючи розкладу зустрічей Захарченка: вибуховий пристрій був закладений біля входу в кафе і приведений в дію за допомогою мобільного телефону. Трапезников разом із Тимофеєвим одним з перших прийшов на могилу Захарченка, запевнивши, що «виконає його заповіт» і «збереже вертикаль влади» і «роботу республіки».

У цей час Служба безпеки України оприлюднила кілька перехоплених телефонних розмов Трапезникова з іншими відомими представниками «ДНР». Найцікавішою є бесіда з нинішнім «главою ДНР» Денисом Пушиліним, який згодом замінив Захарченка. У ній Трапезников пропонує силовими методами нейтралізувати близького соратника Захарченка Олександра Казакова, а також – напередодні зміни влади після загибелі «глави ДНР» – відправити у відставку Олександра Тимофеєва, який в той момент обіймав посаду «міністра доходів і зборів» і «заступника голови уряду».

Незважаючи на всі протиріччя, Трапезников після загибелі Захарченка був призначений «главою ДНР». Це було зроблено всупереч тому, що він ніколи не обіймав посаду так званого «першого віцепрем’єра» і, згідно з тодішньою процедурою, просто не міг очолити угруповання «ДНР». У результаті його призначення було визнано «неконституційним» і главою угруповання «ДНР» став Денис Пушилін.

Вже 12 вересня 2018 року стало відомо про те, що Трапезников покинув Донецьк в останній день перебування на посаді, що у нього нібито залишилися в «ДНР» дружина і двоє дітей. Про це написав у соцмережах колишній український журналіст Олександр Чаленко, який втік до Москви. За його словами, це сталося через те, що Трапезникова і близьких йому людей – Олександра Тимофеєва і Олександра Казакова – звинувачують «в тотальному фінансовому, економічному і політичному свавіллі, «розпилюванні» грошей і корупції». Реальне підтвердження цих слів з’явилося майже рік по тому.

У березні цього року так званий «народний губернатор» Донбасу Павло Губарєв розповів про те, що близькі до Тимофеєва люди були арештовані і підозрюються в махінаціях з «державними закупівлями» і в контрабанді спирту. Через півроку вже в «офіційних» сепаратистських ЗМІ з’явилася інформація про створення тимчасової комісії, яка розслідуватиме діяльність «міністерства доходів і зборів» «ДНР» в період, коли його очолював соратник Дмитра Трапезникова Олександр Тимофеєв.

Навіщо Елісті колишній лідер «ДНР»?

Глава Калмикії Бату Хасиков після початку протестів проти призначення Трапезникова записав відеозвернення, де назвав мітинги «провокацією» і запропонував «згадати історію». Нібито після війни для відновлення Калмикії в республіку активно залучалися «фахівці з усього СРСР». За його словами, ситуація у столиці Калмикії настільки погана, що потрібен був саме спеціаліст із «ДНР». Крім того, Хасиков обґрунтував призначення Дмитра Трапезникова необхідністю боротися з корупцією, криміналом і дефіцитом бюджету «нестандартними рішеннями».

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що призначення мера Елісти – «виключно прерогатива глави регіону»: «Головне, щоб все відповідало законодавству Російської Федерації, щоб було російське громадянство, і в цьому плані дотримання російських законів є головним критерієм», – сказав він.

Володимир Омельчак із регіонального громадського руху «Союз українського народу Калмикії «Кобзар» масові виступи проти Дмитра Трапезникова не підтримує, а організаторів підозрює в тому, що їх використовують в своїх інтересах політичні клани, які втратили вплив у результаті останніх перестановок:

Це все організовано з умислом – новоприбулим намагаються нашкодити

– Він людина поки невідома, а тут йде внутрішньополітична боротьба. Тільки що пройшли вибори глави Калмикії, ми вибрали Бату Хасикова, він теж людина нова. (Ці хлопці ще не показали себе в справі, хоча вони ведуть дуже активну роботу, це помітно відразу, і ми цим надихнулися). Це все організовано з умислом – новоприбулим намагаються нашкодити, щоб показати, що стара влада була краще. А тут прийшли якісь незрозумілі варяги: один москвич, інший донецький. У нас же багатьох міністрів звільнили, а деякі ще залишаються при владі, виконують обов’язки. Вони бояться, що їх не перепризначать на ті посади, на яких вони їдять хліб і сіль. Тому, можливо, ці протести як профілактика або пряма загроза. Я б розумів їхнє обурення, але ж вони тільки прийшли, тільки почали все робити, і дуже активно. Раз Трапезникова покликали, напевно на нього великі надії, що він все тут перетворить, в Елісті, – вважає Володимир Омельчак.

Глава калмицького відділення партії «Яблуко» Батир Боромангаєв, який також бере участь в акціях проти призначення Трапезникова, впевнений, що за цим кадровим рішенням стоїть адміністрація президента Росії, а зовсім не глава Калмикії Бату Хасиков:

Людям, яких виводять з «ДНР» і «ЛНР», які вірно служили російським силам на сході України, переводять в Росію, дають російське громадянство і забезпечують роботою

– Хасиков взяв на себе відповідальність за це призначення, щоб приховати справжню роль адміністрації президента Росії, яка йому і рекомендувала цю особу. Справа в тому, що людям, яких виводять з «ДНР» і «ЛНР», які вірно служили російським силам на сході України, переводять в Росію, дають російське громадянство і забезпечують роботою. В даному випадку Трапезникова Бату Хасикову наполегливо рекомендували. Він був і залишається повністю лояльним до адміністрації президента Росії і особисто президенту Путіну. Будучи сенатором, він був з візитом в «ДНР», в Раді Федерації він проголосував, по суті справи, за війну на Україні, в тому числі за участь Росії в подібного роду конфліктах. Тому він без всяких суперечок прийняв цю рекомендацію і рекомендував цю людину елістінським міським зборам. Це збіговисько, де більшість – члени партії «Єдина Росія», повністю підконтрольне регіональній владі.

– Чому ви і багато жителів Елісти виступаєте проти призначення на пост мера Трапезникова?

– У людей, які протестують проти цього, в тому числі і тих, хто виходить на публічні заходи або протестують в інтернеті, різні мотивації. Є національний момент: переважна більшість протестуючих – це калмики за національністю. Їх зачепило те, що призначили людину мало того, що з-поза меж Росії, мало того, що з-поза меж Калмикії, але ще й не калмика. Крім того, в цих протестах багато сучасної, грамотної молоді. Їм, звичайно, комфортніше протестувати в інтернеті, тому вони не підтримують вуличні масові акції протесту. Тому протест триватиме, але в якій формі і як довго, сказати важко, – зазначив керівник калмицького відділення партії «Яблуко» Батир Боромонгаев.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської служби Радіо Свобода