«Укравтодор» готовий добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві за півтора року – Кубраков

«Укравтодор» готовий добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві за півтора року, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» голова компанії Олександр Кубраков.

«Ми вже попередньо оцінювали цей проєкт. Це має бути політичне рішення, як і у випадку із запорізьким мостом. Після передання нам Подільсько-Воскресенського мосту зможемо завершити столичний довгобуд за півтора року», – сказав Кубраков.

З проєктів, які «Укравтодор» планує реалізувати в столиці за 1,5-2 роки, Кубраков назвав Дарницький міст.

«Ми добудуємо всі з’їзди спільно з «Укрзалізницею», – додав Кубраков.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту планували почати в 1993 році, але фактично роботи стартували у 2003 році. Через брак фінансування будівництво кілька разів зупиняли. Мер Києва Віталій Кличко обіцяє завершити перший етап будівництва Подільсько-Воскресенського моста до літа 2021 року.

У перспективі через міст має проходити нова гілка метро.