КМДА бачить загрози в передачі Подільсько-Воскресенського мосту на баланс «Укравтодору»

Київська міська державна адміністрація бачить загрози в передачі Подільсько-Воскресенського мосту на баланс «Укравтодору», заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу ще раз підкреслю позицію міста. Передача мосту, будівництво якого вже на фінальній стадії, на баланс «Укравтодору», призведе до значного відтермінування завершення робіт. Знову ж таки, через всі процедури, передбачені законом. А міст увесь цей час стоятиме недобудованим», – сказав Густєлєв.

Він також прокоментував рішення центральної влади добудувати Дарницький міст.

«Міст, який на балансі «Укрзалізниці», відомство за кілька років так і не змогло чи не захотіло передати на баланс міста, щоб Київ його добудував», – заявив Густєлєв.

Заступник голови КМДА підкреслив, що столиця з 2016 року неодноразово зверталась передати міст з балансу «Укрзалізниці» на баланс міста. У 2020 році між Міністерством інфраструктури, «Укрзалізницею», Регіональною філією «Південно-Західної залізниці» та КМДА був підписаний меморандум щодо передачі складових об’єкту незавершеного будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу територіальній громаді Києва.

У мерії заявили, що держава не реалізувала свої наміри. Водночас КМДА зазначила, що підтримуватиме реалізацію проєкту в межах своїх повноважень.

У лютому голова «Укравтодору» Олександр Кубраков заявив, що його компанія готова добудувати Подільсько-Воскресенський міст у Києві за півтора року. Серед проєктів, які «Укравтодор» планує реалізувати в столиці за 1,5-2 роки, Кубраков назвав Дарницький міст.

Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту планували почати в 1993 році, але фактично роботи стартували у 2003 році. Через брак фінансування будівництво кілька разів зупиняли. Мер Києва Віталій Кличко обіцяє завершити перший етап будівництва Подільсько-Воскресенського моста до літа 2021 року.

У перспективі через міст має проходити нова гілка метро.