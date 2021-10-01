Заступник голови ОП прокоментував причетність компанії його дружини до організації форумів Зеленського

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко не вбачає будь-яких порушень у причетності компанії, якою володіє його дружина, до організації форумів «Україна 30» з постійною участю президента України Володимира Зеленського.

Чиновник вважає, що видання «Бабель», яке оприлюднило розслідування щодо фінансування форумів, не використало належним чином коментарі, які з цього приводу давали і сам Тимошенко, і компанія його дружини.

«На жаль, видання «Бабель» навіть не згадало, чи одним реченням згадало усі коментарі. Там, у цих коментарях було все дуже правильно, мені здається, і чесно розписано. Якщо я раніше володів компанією, так що, тепер ця компанія взагалі не може працювати? Ми ж не кажемо про бюджетні кошти, компанія не працює з бюджетом, а де вона працює по приватних справах, робить вона форуми чи знімає ролики чи івенти (заходи – ред.) для приватних компаній чи за приватні кошти – це справа будь-якої компанії. Тому мені здається, що це якось уже дуже перекручена ситуація, коли до будь-якої приватної компанії… приходять і кажуть, що вони не можуть працювати», – сказав Кирило Тимошенко.

Видання «Бабель» 27 вересня оприлюднило матеріал про проведення форуму «Україна 30». За висновками журналістів, організатором події без конкурсу стала компанія Goodmedia, яка належить дружині заступника голови ОП Кирила Тимошенка Олені. При цьому офіційно виданню не вдалося отримати інформацію про організатора форуму.

Крім того, участь у події для деяких учасників нібито була платною. Наприклад, за даними джерел видання, компанії олігарха Ріната Ахметова заплатили Goodmedia 3,5 мільйона гривень за участь у форумах «Україна 30. Платіжка» та «Україна 30. Екологія».

Форуми «Україна 30» тривали з лютого по серпень 2021 року.