Радіо Свобода увійшло до списку 10 найякісніших онлайн-медіа, складеного ІМІ

Інститут масової інформації 29 вересня оприлюднив «білий список» найякісніших онлайн-медіа. До нього увійшли такі редакції: Суспільне, Громадське, «Ліга», Українська правда, Укрінформ, Радіо Свобода, «Дзеркало тижня», НВ, «Еспресо» і «Бабель».

«Такими є результати чергового витка двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації проводить раз на пів року. До переліку доєдналося відразу три нових медіа: НВ, «Еспресо» і «Бабель», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ІМІ, на першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb і Gemius, оцінювали на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару.

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізували за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності і відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму й мови ворожнечі, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, фінансової прозорості.

«За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків», – йдеться в повідомленні.

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