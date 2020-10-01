Радіо Свобода увійшло у трійку лідерів серед інтернет-ЗМІ за цитованістю – DataVox

Проєкт DataVox незалежної аналітичної платформи VoxUkraine проаналізував «майже 14 тисяч новин зі стрічок 26 популярних українських інтернет-ЗМІ та розглянув взаємні посилання цих ЗМІ». Серед найбільш цитованих джерел – інформаційні агенції – «Інтерфакс-Україна», «РБК» та інтернет-медіа Радіо Свобода. За ними йдуть «ТСН» та «Українська правда». Дослідники виявили і так звані «парні медіа» – ті, які найбільше посилаються одне на одного.

DataVox склали перелік із 26 інтернет-ЗМІ, які виробляють найбільшу кількість контенту, і проаналізували на кого ж вони посилаються.

У текстах цих медіа, які були опубліковані у березні-травні 2020 року (281 тисяча різних новин і статей), аналітики проєкту знайшли 12 096 посилань на ЗМІ із складеного ними переліку, а у решті новин і матеріалів є посилання на інші джерела, «тобто на менш масові ЗМІ, або посилань немає» взагалі.

Які інтернет-медіа найбільше цитують?

Дослідники встановили, що найчастіше українські медіа посилаються на:

інформагентство «Інтерфакс-Україна» – 1528 разів, однак 40% цього показника забезпечив «Цензор.НЕТ» (аналітики знайшли 621 посилання і це найвищий виявлений показник посилання одного медіа на інше);

«РБК-Україна» – 1487 разів;

Радіо Свобода –1452 разів

Майже тисячу посилань отримав сайт «ТСН», але половина з них, пишуть дослідники, була у новинах інформагентства «УНІАН», а «ТСН», в свою чергу, також найчастіше посилалися на «УНІАН». «Вочевидь, тому що вони входять до одного медіахолдингу», припускають у DataVox.

Решта ЗМІ із обраних 26 посилаються на інших менше від 270 разів.

Найменше розглянуті ЗМІ посилалися на «Політеку», «​Еспресо ТВ» і «​Фокус». Вони набрали 36, 41 і 51 посилань, відповідно.

Хто найбільше посилається один на одного?

Проаналізувавши посилання у текстах 26 найбільших інтернет-ЗМІ, дослідники проєкту DataVox встановили такі так звані «парні медіа», які мають велику кількість посилань одне на одного:

«УНІАН» – «ТСН»

«Українські новини» – «Страна.ua»

«Обозреватель» – «Гордон»

«Політека» – «Знай»

Дослідники порахували, що 35% посилань «УНІАНу» були на «ТСН», а «ТСН» посилався на «УНІАН» у 19% випадків. Для обох ЗМІ це найвищі показники посилань на інші медіа.

«Українські новини» і «Страна.ua» у 20% усіх своїх посилань цитували одне одного. Для «Страна.ua» «Українські новини» є другим за важливістю джерелом після «Інтерфаксу».

Більше ніж 10% своїх посилань видання «Обозреватель» і «Гордон» віддають один одному. Ці ЗМІ, загалом, частіше посилаються одне на одного, аніж на інші ЗМІ;

Для «Політеки» – «Знай» є третім за важливістю джерелом, а «Політека» для «Знай» – четвертим. Проте із 36 посилань на «Політеку», зазначають аналітики, 30 були у новинах «Знай». Ці медіа, наголошують аналітики DataVox, входять до одного медіахолдингу.

Хто ці дослідники та як працювали?

VoxUkraine – некомерційна організація, діяльність якої фінансується за рахунок благодійних внесків, а також грантів фондів: ТТF, NED, PACT, «Відродження» та US Embassy

Проєкт DataVox​ досліджує різні сфери на основі математичних методів.

Дослідження посилань між медіа було реалізоване DataVox у рамках проєкту «Медіа Екосистема» за підтримки US Embassy.

«Масиви посилань на Радіо Свободу, «РБК-Україна» та «Інтерфакс-Україна» перевірялися вручну і очищувалися від згадок закордонних служб Радіо Свободи і від російського «РБК». Бо деякі медіа вказують джерелом «РБК» і при цьому мають на увазі «РБК-Україну» тому програмно було складно відфільтрувати такі випадки. Для Радіо Свободи було складно прописати усі назви і варіанти згадок закордонних служб цього медіа – щоб їх не враховувати», – повідомили про методи своєї роботи дослідники.

Що стосується зв'язків між досліджуваними ЗМІ, то, за словами авторів дослідження, вони «для кожного ЗМІ прорейтингували список, на яке ЗМі воно посилається і проставили замість кількості посилань рейтингові бали. Найбільша кількість – 1-е місце, друга за величиною кількість посилань – 2-е місце і так далі».

У березні-травні 2020 року, як виявили дослідники, Радіо Свобода разом із LIGA.net були тими медіа, які виробили найменше одиниць текстового контенту з усіх 26 досліджуваних інтернет-ЗМІ. І при цьому Радіо Свобода цитували найбільше разом з інформаційними агенціями – «Інтерфакс-Україна», «РБК», звідки, зазвичай, інші засоби медіа беруть інформацію.