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29 Травень 2019, Київ 08:26
Новини | Події

IMI: Радіо Свобода – серед лідерів дотримання журналістських стандартів

Радіо Свобода – це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа

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Радіо Свобода потрапило до переліку лідерів дотримання журналістських стандартів, свідчать дані моніторингу онлайн-ЗМІ, здійсненого громадською організацією «Інститут масової інформації».

В організації розповіли, що оцінювали засоби масової інформації за 12 критеріями:

  • рівень дотримання стандарту достовірності був не нижчим від 85%;
  • рівень дотримання стандарту балансу – не нижче 90%;
  • рівень дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів – не нижче 95%;
  • рівень власних новин не нижче – 30%;
  • відсутність джинси в головній стрічці новин;
  • відсутність неналежного маркування в головній стрічці новин;
  • відсутність чорного PR;
  • відсутність мови ненависті;
  • відсутність сексизму та об’єктивації жінок;
  • відсутність фейків;
  • ЗМІ прозоре і вказує свого власника (кінцевого бенефіціара), головного редактора, контакти;
  • на сайті наявна редакційна політика.

Медіа отримувало бал за кожну з категорій. До переліку увійшли ЗМІ, що набрали щонайменше дев’ять балів: Радіо Свобода, «Українська правда», «Ліга», «Укрінформ», «Новое время», «Дзеркало тижня», «Український тиждень», «Слово і діло», «Українські національні новини», «Громадське телебачення».

Згідно з повідомленням, у середньому в ЗМІ, що увійшли до цього списку, рівень дотримання стандарту достовірності становив 97,5% матеріалів (від загальної кількості промоніторених матеріалів), балансу – 96% матеріалів, стандарт відокремлення фактів від коментарів порушувався у 2% матеріалів. Водночас рівень власних новин у середньому становив 50% матеріалів.

/**/ /**/ /**/ Радіо Свобода увійшло до четвірки з 50 найбільш популярних в Україні сайтів, у новинах яких немає ознак недостовірності
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Новини Радіо Свобода увійшли до списку найдостовірніших – незалежне дослідження

Радіо Свобода – це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об’єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.

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