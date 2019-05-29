IMI: Радіо Свобода – серед лідерів дотримання журналістських стандартів

Радіо Свобода потрапило до переліку лідерів дотримання журналістських стандартів, свідчать дані моніторингу онлайн-ЗМІ, здійсненого громадською організацією «Інститут масової інформації».

В організації розповіли, що оцінювали засоби масової інформації за 12 критеріями:

рівень дотримання стандарту достовірності був не нижчим від 85%;

рівень дотримання стандарту балансу – не нижче 90%;

рівень дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів – не нижче 95%;

рівень власних новин не нижче – 30%;

відсутність джинси в головній стрічці новин;

відсутність неналежного маркування в головній стрічці новин;

відсутність чорного PR;

відсутність мови ненависті;

відсутність сексизму та об’єктивації жінок;

відсутність фейків;

ЗМІ прозоре і вказує свого власника (кінцевого бенефіціара), головного редактора, контакти;

на сайті наявна редакційна політика.

Медіа отримувало бал за кожну з категорій. До переліку увійшли ЗМІ, що набрали щонайменше дев’ять балів: Радіо Свобода, «Українська правда», «Ліга», «Укрінформ», «Новое время», «Дзеркало тижня», «Український тиждень», «Слово і діло», «Українські національні новини», «Громадське телебачення».

Згідно з повідомленням, у середньому в ЗМІ, що увійшли до цього списку, рівень дотримання стандарту достовірності становив 97,5% матеріалів (від загальної кількості промоніторених матеріалів), балансу – 96% матеріалів, стандарт відокремлення фактів від коментарів порушувався у 2% матеріалів. Водночас рівень власних новин у середньому становив 50% матеріалів.

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