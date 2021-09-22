Шабунін заявляє, що його будинок підпалив обвинувачений у підпалі редакційного авта «Схем»

Керівник громадської організації «Центр протидії корупції», активіст Віталій Шабунін заявляє, що його будинок підпалив обвинувачений у підпалі редакційного автомобіля «Схем» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший). Про це він повідомив у своєму дописі у фейсбуці.

«Мій будинок спалив чоловік (зі спільниками), обвинувачений у підпалі редакційного авто «Схем» – Кирило Баріхашвілі. Щоб з’ясувати це, правоохоронцям потрібно було усього лише пробити його телефон: злочинець був біля мого будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу. Правда, елементарна слідча дія – перевірити перебування обвинуваченого в підпалі (авта журналістів-розслідувачів) на місці вчинення аналогічного злочину?» – пише Шабунін.

Ця інформація, за даними ЦПК, – від декількох джерел у правоохоронних органах.

Радіо Свобода також звернулося із запитом до Нацполіції і чекає на відповідь.

У липні 2020-го року Віталій Шабунін повідомив, що підпалили його будинок під Києвом.

У березні 2021 року громадська організація «Центр протидії корупції» звинуватила правоохоронців у неефективному розслідуванні проваджень про ймовірний підпал будинку голови організації Віталія Шабуніна та про вибухові пристрої, які практично одночасно підклали під двері його рідних у Києві та Рівному. Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

Кирило Баріхашвілі – обвинувачений у підпалі вночі 17 серпня 2020 року автівки водія програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший») Бориса Мазура. Справа розслідується за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Як повідомляла Оксана Максименюк – керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі – наразі до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу, ще двоє підозрюваних перебувають у розшуку, організатор та замовник досі не встановлені.

21 вересня Апеляційний суд Києва скасував рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, який у червні 2021-го року закрив справу Кирила Баріхашвілі.