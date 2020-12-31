Шабунін: вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й під квартиру батьків дружини

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що ймовірну вибухівку підклали і під двері квартири батьків його дружини.

«Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали», – написав Шабунін у фейсбуці.

Поліція заявила, що Шабуніну запропонують «заходи безпеки».

Ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій.

Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

Антикорупційний активіст, коментуючи підкладений під двері його матері пристрій, заявив, що українська правоохоронна система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян.

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.