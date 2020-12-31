Вибухівки в корпусах гранат, які підкинули під двері квартири матері Шабуніна, не виявили – ОГП

Правоохоронці не виявили вибухівки в корпусах гранат, підкинутих під двері квартири матері керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна в Рівному, йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора України.

За повідомленням, Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактами погрози вбивством і хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї.

«За даними слідства, ввечері 30 грудня 2020 року в Рівному біля дверей квартири, де мешкає мати громадського діяча в сфері боротьби з корупцією, виявлено два предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем. Мешканців було евакуйовано, на місці працювала вибухотехнічна група. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено», – йдеться в повідомленні.

В ОГП заявили, що шукають причетних до встановлення пристрою і планують призначити вибухово-технічну й молекулярно-генетичну експертизу.

Ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки.

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін, коментуючи підкладений під двері його матері пристрій, заявив, що українська правоохоронна система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян.

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.