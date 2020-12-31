Шабунін про вибухівку під дверима його мами: система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян

Українська правоохоронна система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян, заявив антикорупційний активіст Віталій Шабунін, коментуючи підкладену під двері його мами вибухівку.

«Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує Нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий «привіт», а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить. Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість – елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності», – написав Шабунін у фейсбуці.

За його словами, правоохоронна, судова та безпекова системи «деградують або продаються з лякаючою швидкістю».

«Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів», – розповів Шабунін.

Ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Правоохоронці намагаються встановити та знайти причетних до інциденту.

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.