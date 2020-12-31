Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
31 грудня 2020, Київ 10:44
Новини | Події

Шабунін про вибухівку під дверима його мами: система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян

Активіст Віталій Шабунін біля свого будинку, який загорівся напередодні вночі. Київська область. Липень 2020 року

Українська правоохоронна система неспроможна забезпечити безпеку своїх громадян, заявив антикорупційний активіст Віталій Шабунін, коментуючи підкладену під двері його мами вибухівку.

«Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує Нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий «привіт», а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить. Правоохоронна система неспроможна забезпечити вже навіть не справедливість – елементарну безпеку своїх громадян. Хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності», – написав Шабунін у фейсбуці.

За його словами, правоохоронна, судова та безпекова системи «деградують або продаються з лякаючою швидкістю».

«Не має значення, хто це організував: олігархи, корупційна шобла чи рускі. Зробити це їм дозволила неспроможність керівництва держави гідно відповісти в сотнях попередніх нападів», – розповів Шабунін.

Ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Правоохоронці намагаються встановити та знайти причетних до інциденту.

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG