Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
22 вересня 2020, Київ 08:46
Новини | Події

Шабунін повідомив, що отримані висновки експертизи вказують на умисний підпал його будинку

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін повідомив про отримання висновків експертизи, яка вказує на умисний підпал його будинку у липні цього року.

«Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали провадження Нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає. Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку», – написав Шабунін у фейсбуці.

Він додав, що всі підготовчі роботи завершені і наразі триває відновлення будинку.

Читайте також:Світовий банк закликав Київ розслідувати підпал будинку Шабуніна

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG