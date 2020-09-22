Шабунін повідомив, що отримані висновки експертизи вказують на умисний підпал його будинку

Антикорупційний активіст Віталій Шабунін повідомив про отримання висновків експертизи, яка вказує на умисний підпал його будинку у липні цього року.

«Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал. Я не маю права розголошувати матеріали провадження Нацполіції, тож дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи в мене претензій немає. Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку», – написав Шабунін у фейсбуці.

Він додав, що всі підготовчі роботи завершені і наразі триває відновлення будинку.

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Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​