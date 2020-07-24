Світовий банк закликав Київ розслідувати підпал будинку Шабуніна

Світовий банк в Україні 24 липня прокоментував новину про підпал антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

У своїй заяві установа висловила «глибоку стурбованість» пожежею в будинку голови «Центру протидії корупції».

«Ми закликаємо українські органи влади забезпечити неупереджене та оперативне розслідування, щоби винні були притягнуті до відповідальності. Громадянське суспільство відіграє ключову роль в боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства», – зазначають у представництві Світового банку.

Читайте також: Зеленський сказав, що його «засмучує» підпал будинку Шабуніна​

Напередодні голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас також висловив стурбованість пожежею в будинку голови правління організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

Читайте також: «Терор проти активістів»: як Україна і світ відреагували на підпал будинку Віталія Шабуніна​

У «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​