Зеленський сказав, що його «засмучує» підпал будинку Шабуніна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував підпал будинку голови правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

«Буду максимально відвертим. Батьківський будинок активіста Віталія Шабуніна, що був цинічно підпалений, – явна ознака того, що наше суспільство так і не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь. Не може відмовитися від нецивілізованих форм з'ясування стосунків. Не може перестати грати в демонстративне насильство. Особисто мене це дуже хвилює та засмучує. Так, я розумію, що подібне трапляється і в інших країнах, але Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів. Очевидно, що кожен такий випадок кидає тінь на репутацію нашої держави, на наші нові інститути влади й особливо на наші правоохоронні органи. На жаль, це дійсно дуже погана історія. Тому що, незалежно від поглядів, позиції, громадської активності, будь-яка людина в нашій країні має абсолютне право на недоторканність і свою, і свого житла. Це ж аксіома для зрілих і цивілізованих країн», – мовиться у повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Зеленського у Telegram.

За словами президента, він очікує, що правоохоронці «швидко розберуться та поставлять всі крапки над «і» у цій справі.

«Зрозуміло, я щиро співчуваю Віталію Шабуніну та всім тим нашим співгромадянам, які через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації. Винних потрібно обов'язково знайти й покарати. Саме так – знайти й покарати», – мовиться у заяві.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю.

Громадська організація «Центр протидії корупції» вважає підпал будинку голови правління ЦПК Віталія Шабуніна «посяганням на його життя та членів його родини».