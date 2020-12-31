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31 грудня 2020, Київ 07:39
Новини | Події

Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій – поліція

Активіст Віталій Шабунін біля свого будинку, який загорівся напередодні вночі. Київська область. Липень 2020 року

У Рівному біля квартири матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій, повідомила Національна поліція України пізно ввечері 30 грудня.

«Сьогодні близько 21:20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки», – розповіли в поліції.

Правоохоронці намагаються встановити та знайти причетних до інциденту.

У липні керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом.

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