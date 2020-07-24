Поліція не знайшла слідів вибухівки на місці можежі в будинку Шабуніна

Фахівці не виявили залишків вибухових речовин біля згорілого будинку в селі Гнідин Бориспільського району, повідомляє поліція Київської області 24 липня.

У поліції посилаються на «деякі публікації» в медіа, де стверджується, що на місці пожежі «активісти знайшли рештки від вибухового пристрою».

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«Фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких рештків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, яка поширюється у ЗМІ, не відповідає дійсності. Також наявність вибухівки не підтверджується показами свідків, очевидців та іншими доказами», – заявляє пресслужба правоохоронного органу.

Як зазначають у поліції, під час огляду будинку вилучене пожежне сміття, сліди біологічне походження та «інші речові докази». Вилучені матеріали передали на проведення відповідних експертиз до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.

«За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загорання будинку. Зазначимо, що розповсюдження недостовірної інформації у ЗМІ може зашкодити розслідуванню кримінального провадження», – стверджують у поліції.

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Пресслужба поліції не називає імені власника будинку, проте обставини справи вказують на те, що йдеться про пожежу в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Вранці 23 липня очільник ЦПК, активіст Віталій Шабунін повідомив, що невідомі минулої ночі підпалили його будинок. За його словами, він з дружиною та дітьми не були вдома, а батьки встигли вибігти. Ніхто не постраждав. Шабунін пов’язав інцидент зі своєю професійною діяльністю: «Благословляю виконавців і замовників, останнім дякую за мотивацію працювати ще більше». Він також додав, що два тижні тому відповідні служби перевіряли справність газової мережі в будинку.

У «Центрі протидії корупції», який очолює Шабунін, заявили, що цей інцидент є свідчення того, що «влада не може захистити громадських активістів».

Віталій Шабунін – відомий в Україні громадський діяч у сфері боротьби з корупцією, очолює правління громадської організації «Центр протидії корупції», входить до Нацради з питань антикорупційної політики.​