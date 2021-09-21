Апеляційний суд скасував закриття справи щодо обвинуваченого у підпалі редакційного авто «Схем»

Апеляційний суд Києва скасував рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, який у червні 2021-го року закрив справу Кирила Баріхашвілі, якому слідство висунуло звинувачення у підпалі автівки водія програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший») Бориса Мазура. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

21 вересня колегія суддів у складі Андрія Дриги, Василя Полосенка та Віктора Габрієля скасувала рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення Кирила Баріхашвілі. Броварський суд закрив його раніше на підставі клопотання захисту обвинуваченого – що начебто були порушені терміни продовження досудового розслідування.

«Нами, як представниками потерпілої сторони, і прокуратурою була заявлені дві апеляційні скарги, і суд дослухався до наших аргументів. Ми вважали, що таким рішенням Броварський суд порушив право потерпілого на встановлення винної особи, а отже і на отримання компенсації матеріальної і моральної шкоди. Закривши справу на цій стадії, суд першої інстанції фактично не провів всебічного, об’єктивного та повного з’ясування обставин справи. Сьогодні Апеляційний суд визнав наші аргументи обгрунтованими», – пояснила Оксана Максименюк, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі.

Повний текст рішення Апеляційного суду буде опублікований пізніше.

«Тепер справа з апеляції повернеться в суд першої інстанції. Тобто, Броварський суд почне новий розгляд справи, з новим суддею. Сподіваємося, що в цьому разі суд підійде до розгляду справи не так формально», – додала Максименюк.

Раніше адвокати Кирила Баріхашвілі заявляли, що слідство, на їхню думку, не дотримало строків продовження досудового розслідування у справі. Так, захист наголошував, що підозра Баріхашвілі була складена 26 серпня, а отже термін досудового розслідування сплив 26 жовтня 2020 року. Прокуратура ж склала постанову про продовження термінів розслідування 27 жовтня 2020 року, чим, на думку адвокатів, порушила чинне законодавство.

Водночас прокурори зазначали, що терміни досудового розслідування рахуються з моменту вручення підозри, і оскільки підозру Кирилу Баріхашвілі вручили 27 серпня, то вказаного адвокатами порушення не було. Крім того, прокуратура вважає, що у захисту було достатньо часу під час проведення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами справи, щоб висловити свою позицію, а не подавати клопотання про закриття через порушення строків досудового розслідування вже на етапі судових засідань.

Також Оксана Максименюк наголошувала, що наразі до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу, ще двоє підозрюваних перебувають у розшуку, організатор та замовник досі не встановлені.

Уночі 17 серпня 2020 року в Броварах на Київщині невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми», який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня 2020 року поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 гривень. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує. Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми». Про це у серпні 2020 року повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

27 квітня 2021 Офіс генерального прокурора повідомив , що Броварська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Києва, якого підозрюють у кримінальній справі про підпал автомобіля знімальної групи «Схем». Справа розслідується за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

За даними прокуратури, матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Раніше Броварський міськрайонний суд відмовив у накладенні арешту на вилучене під час обшуків у Кирила Баріхашвілі майно. Адвокати «Схем» висловлювали побоювання, що відмова в арешті може призвести до втрати ключових доказів у справі підпалу автівки «Схем» будуть втрачені, а справа може залишитися не розкритою.

На той час виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент. Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.