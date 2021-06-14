Суд став на сторону обвинуваченого у підпалі редакційного авто «Схем», прокуратура й адвокати оскаржать рішення

Броварський міськрайонний суд Київської області закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки водія програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший») Бориса Мазура.

На засіданні 11 червня суддя Тетяна Василенко задовольнила клопотання захисту Кирила Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через порушення термінів продовження досудового розслідування.

Прокуратура із цим не погоджується і планує оскаржити рішення в апеляційній інстанції.

Адвокати обвинуваченого під час судового засідання заявили, що слідство не дотримало строків продовження досудового розслідування у справі. Так, захист наголосив, що підозра Баріхашвілі була складена 26 серпня, а отже термін досудового розслідування сплив 26 жовтня 2020 року. Прокуратура ж склала постанову про продовження термінів розслідування 27 жовтня 2020 року, чим, на думку адвокатів, порушила чинне законодавство.

«Кримінальне провадження закривається після того, як закінчується термін досудового розслідування. Я вважаю, що воно провадження підлягає закриттю. […] Особливу увагу хочу звернути на те, що строк досудового розслідування, який закінчився, поновленню не підлягає», – зазначив у суді адвокат обвинуваченого Юрій Сабарін.

Водночас присутні прокурори зазначили, що терміни досудового розслідування рахуються з моменту вручення підозри, і оскільки підозру Кирилу Баріхашвілі вручили 27 серпня, то вказаного адвокатами порушення не було. Крім того, прокуратура вважає, що у захисту було достатньо часу під час проведення розслідування та ознайомлення з матеріалами справи, щоб висловити свою позицію, а не подавати клопотання про закриття через порушення строків досудового розслідування вже на етапі судових засідань.

Після отримання повного тексту ухвали суду прокурори окружної прокуратури збираються подати апеляційну скаргу.

Оксана Максименюк, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси, яка представляє журналістів у цій справі, підтримала позицію обвинувачення.

«Ухвалюючи рішення про закриття провадження, суд підійшов до розгляду питання виключно формально і таким чином зняв із себе відповідальність в частині розгляду справи по суті. Суд вирішив піти найлегшим шляхом і закрити провадження у справі, використавши формальну підставу, яка, до того ж не є однозначною, оскільки існують різночитання саме цього пункту кримінально-процесуального кодексу. Суд не виконав свою основну функцію, і не провів судове розслідування в частині притягнення до відповідальності», – зазначила адвокатка.

Наразі захист водія «Схем» Бориса Мазура також планує звернутися до апеляційної інстанції. «Ми будемо оскаржувати вказану ухвалу в апеляційній інстанції, та сподіваємося, що апеляція підійде до розгляду питання без формальних підстав. Ми сподіваємося, що суд винесе справедливе і законне рішення», – сказала Оксана Максименюк.

Також адвокатка нагадала, що наразі до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу.

«Організатор та замовник досі не встановлені. Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі, і до цього часу він не дав свідчень, які б дали можливість встановити замовників. За нашою інформацією, у слідства і досі немає версій та думок, хто міг бути замовником або хоча б організатором підпалу. Тому хоч розслідування щодо одного виконавця завершене і передане до суду, але за десять місяців слідству не вдалось поки повністю розкрити цей злочин», – відзначила Оксана Максименюк.

27 квітня Офіс генерального прокурора повідомив , що Броварська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Києва, якого підозрюють у кримінальній справі про підпал автомобіля знімальної групи «Схем» (спільний проєкт Радіо Свобода і «UA: Перший»). Справа розслідується за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

«Розслідуванням встановлено, що вночі 17 серпня 2020 року в м. Бровари група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки «КІА», що належав водію Радіо Свобода – члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб. Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, вони кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб загорівся та був повністю знищений», – йдеться в повідомленні ОГПУ.

За даними прокуратури, матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.

Уночі 17 серпня 2020 року в Броварах на Київщині невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший»), який належить водієві програми – учаснику знімальної групи Борису Мазуру. Через підпал автомобіля знімальної групи «Схем» Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Державна служба з надзвичайних ситуацій дійшла висновку, що авто загорілося через «занесення стороннього джерела запалювання».​

26 серпня 2020 року поліція затримала підозрюваного Кирила Баріхашвілі. Броварський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175 650 гривень. Менше ніж за тиждень він вніс заставу та вийшов з-під варти. Баріхашвілі причетність до підпалу заперечує. Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу автомобіля журналістських розслідувань «Схеми». Про це у серпні 2020 року повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці. Крім того, він оприлюднив їхні фото та прізвища.

Раніше Броварський міськрайонний суд відмовив у накладенні арешту на вилучене під час обшуків у Кирила Баріхашвілі майно. Адвокати «Схем» висловлювали побоювання, що відмова в арешті може призвести до втрати ключових доказів у справі підпалу автівки «Схем» будуть втрачені, а справа може залишитися не розкритою.

На той час виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інцидент. Крім того, провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля закликав президент України Володимир Зеленський, народні депутати з різних політичних сил, Міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ), правозахисна організація Freedom House, Міжнародна та Європейська федерації журналістів, низка дипломатів, зокрема посольство США в Україні.