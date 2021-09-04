Розслідування «Схем» про Медведчука отримало головну нагороду Національного конкурсу журналістських розслідувань

Розслідування програми «Схеми» про Віктора Медведчука перемогло на Національному конкурсі журналістських розслідувань. Матеріал «Американська мрія Віктора Медведчука» авторства Максима Савчука, Любомири Ремажевської та Олександра Чорновалова журі конкурсу визнало найкращим розслідуванням року.

Оголошення переможців та нагородження відбулось під час фестивалю розслідувальної журналістики «Межигір’я Фест» в колишній резиденції експрезидента-втікача Віктора Януковича.

У матеріалі «Американська мрія Віктора Медведчука» журналісти змогли встановити, що продукцію «Новошахтинського заводу нафтопродуктів», яким на момент розслідування володіла дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, транспортують до анексованого Росією Криму. Для цього використовували бензовози, які їхали через Росію та Кримський міст. А от за допомогою кораблів нафтопродукти з цього підприємства транспортували в США. Російські судна, які також належали Марченко, везли через Азовське море товар на більш великі судна-накопичувачі з мальтійськими прапорами, які стояли у Чорному морі. З них вже інші танкери транспортували продукцію до США. Отримувачем була компанія ExxonMobil Sales and Supply LLC. Це одна із основних дочірніх компаній потужної американської корпорації ExxonMobil – однієї з найбільших нафтових корпорацій у світі. Нафтопродукти купували не напряму, а через швейцарську компанію NewCoal Trading, яку пов’язують з родиною депутата Держдуми Росії від «Єдиної Росії» Гліба Хора.

Загалом, у фінал конкурсу були відібрані 12 розслідувань, п’ять з яких – авторства журналістів «Схем».

«Схеми: корупція в деталях» – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший був заснований у 2014 році. Головна редакторка – Наталка Седлецька.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation, газетою Kyiv Post за підтримки SCOOP та за участі Української правди.