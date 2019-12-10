Журналістка «Схем» Валерія Єгошина отримала нагороду «Top 30 Under 30» від видання «Kyiv Post»

Журналістка програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Валерія Єгошина потрапила до списку 30 молодих лідерів України віком до 30 років «Top 30 Under 30» за версією українського англомовного видання «Kyiv Post». Церемонія нагородження відбулася 10 грудня на восьмій щорічній конференції Tiger Conference.

«Ми у «Схемах» фокусуємось на високопосадовій корупції. Тож і тиск відповідний: корупціонери топ-рівня чинять опір процесам розслідувань, атакуючи в мережі, в легальному полі, нелегальними методами та подекуди перешкоджаючи нашим знімальним групам фізично – тобто, всіма доступними їм шляхами, зловживаючи владою та використовуючи свій вплив», – відзначила Валерія, отримавши нагороду.

«Проте, на що вони не мають впливу – це на нашу редакційну політику. І я рада, що маю можливість бути частиною команди незалежних журналістів, чиє завдання – викривати корупцію у найвищих ешелонах влади, розповідати про тих людей, які впливають на долю України та українців. І я рада, що маю ще багато сил та енергії на це, і що ця діяльність відзначена цією нагородою», – пояснила вона.

Журналістка відзначила, що перше питання, яке їй поставили, було: «Чому ви такі молоді – і боретеся з корупцією?»

«Довелося пояснювати, що молодість нам на руку – в Україні, для того, щоб займатися антикорупційними розслідуваннями – треба багато сил та енергії – це безсонні ночі, довгі зйомки та, на жаль, постійний тиск», – підсумувала вона.

Цьогоріч до списку «Top 30 Under 30» також потрапили журналістки проєктів розслідувань «Бігус. Інфо» Леся Іванова та «Слідство. Інфо» Катерина Лихогляд.

У 2019 році темою конференції Tiger Conference були діджитал-майбутнє та електронна демократія в Україні.

У 2016 році престижну нагороду «Top 30 Under 30» отримала головна редакторка, авторка і ведуча програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька.

Tiger Conference – щорічна конференція, заснована «Kyiv Post» у 2012 році. А в 2016-му видання започаткувало нагороду «Top 30 Under 30», лауреатів якої відбирає журі серед кандидатів, висунутих читачами та представниками української бізнес-спільноти.

Переможці номінації мають бути громадянами України, які ще не досягли 30-річного віку та мають видатні досягнення у сферах освіти, охорони здоров’я, бізнесу, науки, медицини, соціальних активностей, мистецтва та інших сфер.