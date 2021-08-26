П’ять розслідувань «Схем» увійшли у короткий список Національного конкурсу журналістських розслідувань

Серед дванадцяти матеріалів, які потрапили до фіналу Національного конкурсу журналістських розслідувань, – п’ять робіт авторства редакції «Схем», проєкту Радіо Свобода та UA: Перший. Короткий список організатори конкурсу опублікували 26 серпня. Переможця оголосять 4 вересня, в рамках фестивалю розслідувальної журналістики «Межигір’я Фест».

Так, до списку фіналістів увійшли такі розслідування команди «Схем»:

Також до фіналу увійшли роботи інших видань: Слідство.Інфо, BIHUS.Info, hromadske.ua та UA: Перший.

«Схеми: корупція в деталях» – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший був заснований у 2014 році. Головна редакторка – Наталка Седлецька.

Національний конкурс журналістських розслідувань засновано у 2014 році ініціативою Yanukovychleaks та Media Development Foundation, газетою Kyiv Post за підтримки SCOOP та за участі Української правди.