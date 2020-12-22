Розслідувач «Схем» Михайло Ткач став «журналістом року» за версією «Української правди»

Журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач отримав перемогу в номінації «журналіст року» за версією видання «Українська правда». Серед інших лауреатів премії «Люди 2020 року» від УП – поет Сергій Жадан, волонтерка Леся Литвинова, соціальний проєкт «Підвези медика на роботу», режисер Антоніо Лукіч, журналіст Роман Вінтонів, додаток Reface та лікар з Одещини Іван Черненко.

«Проєкт «Схеми» добре відомий українцям відкриттями топ-корупції. А сам Михайло – знайомими інтонаціями в стилі «шоста година вечора, автомобіль на номерах прикриття виїжджає з воріт Офісу президента». Він найчастіше розповідає глядачам про таємні візити та підкилимні домовленості у вищих ешелонах влади. В обмін на це журналіст стає мало не особистим ворогом деяких можновладців», – відзначають в УП.

Сам журналіст Михайло Ткач, отримуючи нагороду, прокоментував свою роботу: «Я вважаю, що наша країна припинить ходити по колу лише тоді, коли влада припинить себе ставити вище за закон. І я вважаю, що влада припинить ставити себе вище за закон лише тоді, коли будуть створені незалежні інституції, які контролюватимуть владу. І однією з таких інституцій я вважаю незалежну журналістику».

«Українська правда» до свого 20-річчя започаткувала премію з кількома номінаціями. Переможців визначає голосуванням редакція разом з Клубом читачів УП та Editors club.

Михайло Ткач долучився до проєкту розслідувань політичної корупції «Схеми: корупція в деталях» у 2015 році. Протягом цього часу він випустив десятки розслідувань про представників найвищих ешелонів влади України. Усі матеріали авторства Михайла можна переглянути тут.

«Схеми: корупція в деталях» – проєкт журналістських розслідувань, заснований Радіо Свобода у 2014 році, який виходить на телеканалі UA:Перший. Авторка та головна редакторка проєкту – Наталія Седлецька.

У серпні 2020-го «Схемам» було присуджено міжнародну премію «Вільна преса Східної Європи 2020» (Free Media Awards) за розслідувальну журналістику.

У ніч на 8 серпня журналіст «Схем» Михайло Ткач заявив , що виявив у себе вдома тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ із різних під’їздів. Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

Опитані Радіо Свобода вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити пристрій негласного стеження. Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи йдеться про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; і про те, хто може за цим стояти.

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати інциденти, які могли сприяти створенню загрозливого середовища для журналістів в Україні.

Журналісти низки видань і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір» 8 серпня оприлюднили відкриту заяву , в якій відзначили, що «схвильовані втручанням у роботу свого колеги журналіста-розслідувача Михайла Ткача», і виступили з вимогою розслідувати ймовірне прослуховування його оселі. Також висловила стривоженість інцидентами організація «Репортери без кордонів», закликавши до ретельного розслідування. Згодом і Міжнародна організація Комітет захисту журналістів (CPJ) закликала українську владу провести ретельне і прозоре розслідування підпалу автомобіля програми «Схеми» та можливого прослуховування журналіста програми Михайла Ткача.